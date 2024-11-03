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全球洞察|瑞士学者：欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟委员会的错误决定

2024年11月03日09:33 | 来源：环球资讯广播
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【观点速览】

加征反补贴税不会阻止中国电动汽车取得成功，反将削弱欧盟产业竞争力。

欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟的错误决定。

与打贸易战相比，继续对话谈判是最佳解决方案。

追求对华脱钩是“非常糟糕”的主意，美国影响“显而易见”。

中国经济稳健增长为世界经济做出重要贡献。

瑞士日内瓦伯尔尼大区经济发展署前署长、经济学家 菲利普·莫尼耶

瑞士日内瓦伯尔尼大区经济发展署前署长、经济学家 菲利普·莫尼耶

10月30日起，欧盟对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，相关决定在欧洲内部引发强烈争议与反对。

10月31日，就欧中经贸关系等话题，瑞士日内瓦伯尔尼大区经济发展署前署长、经济学家菲利普·莫尼耶接受了总台环球资讯广播记者专访。

【菲利普·莫尼耶】对中国电动汽车加税效果“适得其反”，无助欧洲能源转型

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欧盟现在对中国产电动汽车征收了最高35%的额外关税，可预见的后果有如下几个：

首先，中国电动汽车将大量出口到欧洲和美国之外的国家。除欧美外，中国电动汽车还有很多市场，无论如何，中国车企都会取得成功。

中国车企可以通过在欧洲建立工厂，例如在匈牙利，来规避这些额外关税。

欧洲电动汽车行业将会因为竞争减少而变得更脆弱。我认为至少在短期内，欧洲的能源转型进程会因此而受到负面影响，至少在未来十年内将是这样。

此次欧盟对中国产电动汽车发起的反补贴调查，一个显著特点，是没有以欧盟内部企业申请作为基础。与此同时，在调查和磋商过程当中，欧盟委员会无视中国业界的诚意和努力，执意推动调查并加征高额反补贴税。这种典型的贸易保护主义行为，既损害中欧的产业链、供应链合作，损害欧洲消费者的利益，也损害欧盟绿色转型和全球应对气候变化的能力。

【菲利普·莫尼耶】欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟委员会的错误决定。

欧盟一直把矛头指向中国电动汽车企业得到了政府支持。我认为，在各个国家，许多行业都以各种不同的方式得到国家的支持，因此只把矛头指向中国电动汽车是不对的。因为这是全球性的，而不仅仅是中国的问题。

同时，我认为中国政府大力支持电动汽车发展是顺理成章的。多年前，包括北京在内的多个城市的空气污染问题非常严重，所以中国政府采取了非常果断的措施来解决这个问题，包括支持电动汽车行业发展，这是完全可以理解的。

我想强调的是，欧洲电动汽车行业面临的主要问题，并不是来自中国的竞争，而是欧盟委员会的不当决定。什么是最好的技术，不应当由政治家们决定，他们可以设定目标，比如二氧化碳减排的目标，如何来实现则应让行业做出正确的技术决定，这样欧洲的汽车企业才会得到好的发展。

10月30日，针对欧盟加税决定，中国商务部回应：对欧方决定不认同、不接受，坚决维护中国企业合法权益。敦促欧方继续与中方磋商，推动达成解决方案，避免贸易摩擦升级。

10月31日，外媒报道：欧盟已决定派员前往北京，同中方磋商，旨在找到关税的“替代方案”。

全球洞察|瑞士学者：欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟委员会的错误决定

【菲利普·莫尼耶】对话谈判是最佳解决方案

我认为最好的解决方案是花更多的时间进行讨论和谈判，既要研究中国企业获得的支持，同时也要研究欧洲企业所获得的支持。因为在欧洲同样有很多类型的支持。例如，我们称之为“专利盒”的制度，这是一项（用税收优惠）支持创新技术的制度。如果观察“专利盒”制度的实施情况，你会发现，它其实比预设的情形要“慷慨”得多。所以，我认为最好的解决方案是坐下来讨论谈判，找到比打贸易战更好的解决方案。

我希望谈判的结果是好的。由于欧盟内部实际上存在很大分歧，一些国家希望进行更多谈判，比如德国；也有国家希望加征反补贴税，比如法国。所以我认为，还是有可能找到解决方案的。

当前，欧盟和中国互为第二大贸易伙伴，双方相互间的投资总量超过2500亿美元。中欧之间的供应链、产业链、价值链不可分割是经济界广泛共识。不过，在过去的一段时间当中，欧盟政界却屡屡强调要在和中国的交往当中实施所谓“去风险”，给欧中经贸关系设置障碍。

全球洞察|瑞士学者：欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟委员会的错误决定

【菲利普·莫尼耶】追求对华脱钩是“非常糟糕”的主意，美国影响“显而易见”

与中国脱钩既不现实，也不是个好主意。因为中国对欧洲来说是非常重要的市场，不仅在规模上，而且在消费者喜好上，很多中国消费者青睐创新和新产品，中国市场也因此变得非常有价值。

同时，对欧洲而言，中国又拥有众多的优质供应商，这些供应商既有实力，成本又有竞争力，而且有很多创新能力。所以，如果想追求对中国脱钩，将是一个非常糟糕的主意。

此外在对华立场上，作为欧盟的盟友，美国会以不同的方式发挥影响，不仅通过正式的渠道，也有非正式的渠道。这种影响是一定存在的。

全球洞察|瑞士学者：欧洲汽车业的首要问题不是中国，而是欧盟委员会的错误决定

今年前三季度，中国经济同比增长4.8%。2024年全年，中国政府设定的年度经济发展预期目标是5%左右。

【菲利普·莫尼耶】中国经济稳健增长为世界经济做出重要贡献

考虑到目前的形势，包括从新冠疫情中复苏等因素，我认为5%是一个不错的增长率。世界上很多国家，特别是西方国家，如果能实现5%的经济增长，将是巨大的喜讯。

此外，如果考虑到人口、市场规模以及对全球贸易的参与度，中国实现5%左右的经济增长，对世界经济的贡献将是极其重大的。

(责编：艾雯、张悦)

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