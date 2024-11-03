中新社北京11月2日电 (记者 李晓喻)第七届中国国际进口博览会启幕在即。作为中国向世界宣示开放举措的重要平台，本届进博会上的开放新举措、新智慧备受关注。

当前，中国经济周期性矛盾和结构性矛盾相互交织，外部环境更趋复杂严峻，但经济运行仍总体平稳、稳中有进。据官方数据，今年前三季度中国国内生产总值(GDP)同比增长4.8%，多个经济指标呈现积极变化；外贸形势也好于预期，前三季度进出口总值历史同期首次突破32万亿元(人民币，下同)，其中出口额同比增长6.2%。

分析人士认为，在全球经济增长动力明显不足，地缘政治紧张局势升温情况下，中国经济能有如此表现实属难得。这是中国深入推进改革创新和坚持高水平对外开放的结果。

近年来，从不断削减外商投资准入负面清单，实现制造业外资准入限制“清零”，到在增值电信业务等领域启动扩大开放试点，再到推动自贸试验区对接国际高标准规则，与多个国家推进自贸协定谈判，中国扩大开放步履不停。

自由贸易试验区不断升级、长三角一体化发展国家战略全面实施、出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单……前六届进博会期间中国宣布的多项重大开放举措如今已落地，充分彰显坚持扩大开放，推动建设开放型世界经济的信心和决心。

在不确定性困扰世界经济之际，中国这些开放举措对全球投资者意味着广阔发展空间和新商机，更意味着难得的确定性。官方数据显示，今年前三季度，中国新设外企数量超过4万家，同比增长11.4%。这充分显示出中国扩大开放获得投资者欢迎。

多家外企将中国视为开拓市场“必争之地”：大众汽车集团在合肥设立德国总部以外最大研发中心；宝马集团增资200亿元，用于沈阳工厂的规模升级和技术创新；苹果公司也表示将致力于在华长期发展，持续加大对供应链、研发等领域的投入。

今后中国扩大开放将更加深入。根据中共二十届三中全会对扩大开放作出的一系列部署，中国将主动对接国际高标准经贸规则，打造透明稳定可预期的制度环境；有序扩大中国商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放，扩大对最不发达国家单边开放等。外界期待，这些重磅利好的具体路线图能在本届进博会期间得到进一步明确。

中国社科院中国式现代化研究院研究员徐秀军说，随着一系列高水平对外开放政策的逐步出台落实，中国将以更高质量发展为全球发展注入更多动能。

除开放新举措外，进博会期间的开放智慧也同样值得关注。

本届进博会上，虹桥国际经济论坛将继续发布《世界开放报告2024》，积极回应全球开放领域热点问题，如“全球南方”崛起与全球治理体系变革、多边贸易体制与世界贸易包容发展、全球服务业开放态势与特点、数字与绿色合作发展等，开放热点更加鲜明。

在多场“头脑风暴”中，与会外国政要、国际组织负责人、专家学者料将为中国和世界实现更高质量的开放贡献新智慧和新思路。

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