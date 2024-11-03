新华社新西兰奥克兰11月2日电（记者卢怀谦 陈正安）2024新西兰亚太电影节1日晚在新西兰最大城市奥克兰开幕，《默杀》作为电影节开幕影片与观众见面。

今年的亚太电影节历时8天，来自中国、韩国、日本和新西兰的11部电影将在电影节上展映。柯汶利凭借《默杀》获电影节最佳导演奖，张钧甯获最佳女演员奖，芦苇获最佳制片人奖。

新西兰亚太电影节组委会主席李勃在开幕式上致辞表示, 今年的电影节保持一贯的国际多元特色，邀请来自各领域和多国的电影制作者和艺术家分享他们独特的故事。这让电影节更加丰富多彩，通过电影的视角加深人们对世界的理解。

新西兰毛利旅游局代表格伦·卡图说，多元文化塑造了充满活力的亚太地区，电影这种超越边界的文化语言将人们连接在一起。

今年的新西兰亚太电影节首次推出新秩序青年国际电影节。这是一个电影短视频单元，旨在鼓励年轻电影人参与并发掘他们的才华。该单元将在电影节闭幕式上举行颁奖仪式。

今年的电影节由新西兰亚洲信托基金、新西兰毛利旅游局和新西兰文化艺术基金会共同主办。

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