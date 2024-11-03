新华社意大利威尼斯11月2日电（记者王昭 刁泽）应意大利参议院邀请，中共中央政治局常委、中央纪委书记李希10月30日至11月2日率中共代表团对意大利进行正式友好访问，在罗马分别会见意大利参议长拉鲁萨、政府副总理兼外长塔亚尼。

应意大利参议院邀请，中共中央政治局常委、中央纪委书记李希10月30日至11月2日率中共代表团对意大利进行正式友好访问。这是当地时间10月31日，李希在罗马会见意大利参议长拉鲁萨。新华社记者 岳月伟 摄

李希表示，中国和意大利同为文明古国，古丝绸之路将远隔万里的两国联系在一起。今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，习近平主席7月同来华访问的梅洛尼总理成功会晤，为两国关系未来发展指明方向。双方要落实好两国领导人达成的重要共识，推动构建更加成熟稳定、更加富有成果的中意全面战略伙伴关系。中方愿同意方共同落实中意关于加强全面战略伙伴关系的行动计划，深化政治互信，坚持开放共赢，拓展传统领域以及绿色能源、数字经济、人工智能等新兴领域互利合作，密切人文交流，加强在联合国和二十国集团等多边机制中的沟通协作，实现新时代中意关系更好发展。

李希表示，中欧在维护多边主义、应对气候变化、推动世界经济复苏等问题上有广泛共同利益。中方主张按照务实、平衡的原则，通过磋商寻求相关经贸问题的解决方案。希望意方以开放态度从长远角度看待中欧经贸关系，为中欧协商谈判发挥建设性作用。中方愿同包括意大利在内的欧洲各国共同努力，推动中欧关系健康稳定发展。

李希表示，中共十八大以来，习近平总书记亲自领导力度空前、史无前例的反腐败斗争，取得压倒性胜利并全面巩固，人民群众更加信赖和拥护中国共产党。中共二十届三中全会就全面从严治党和反腐败工作作出进一步部署。我们将坚持走依靠制度优势、法治优势的中国特色反腐败之路，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，实现标本兼治、系统治理。中方愿同意方深化治国理政经验交流，加强反腐败合作。

拉鲁萨表示，意中友好交往源远流长，700多年前马可·波罗就将中华文明介绍给西方世界。意中政治体制和意识形态不同，但加强两国经贸和文化等领域交流合作、造福两国人民，是双方共同的愿望。每个国家都有权利选择自己的发展道路，中国共产党加强自身建设、带领人民推进中国式现代化取得的成就令人钦佩，意方愿同中方加强立法机构和政党间对话交流。

塔亚尼表示，今年以来，意中高层交往频密，展现了双方全面战略伙伴关系的深厚基础。中国是意重要的经济合作伙伴，双方合作潜力巨大，意希同中方进一步密切经贸往来和友好合作，促进双方关系朝着均衡合理的方向发展。意方支持开放经济政策，愿为推动欧中通过谈判解决贸易摩擦问题作出积极努力。当前国际形势复杂严峻，意方愿推进同中方对话，共同促进世界和平稳定。

李希还对威尼斯进行访问，会见当地政要，出席“做当代马可·波罗 共建新友谊之桥”纪念古代意大利旅行家马可·波罗逝世700周年文化交流活动。

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