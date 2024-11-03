新华社上海11月2日电 题：共享新机遇 激活新动力——进博会服务贸易展区看点前瞻

新华社记者郑钧天、杨有宗

进博会是展示全球智慧和优秀商业解决方案的绝佳舞台。今年进博会服务贸易展区吸引了15家世界500强企业参展，四大会计师事务所再次齐聚，太古集团、麦兰威典等首次亮相。

记者了解到，第七届进博会服务贸易展区以数字化为轴，形成“数智链接、产业互联、技术赋能、绿色低碳”四位一体的展区主题。展区从“供应链、产业链、价值链”三维度发力，为全球供应链提供数字化、一体化和低碳化的管理和解决方案，从而推进产业链协同化、绿色化转型。

随着新能源汽车、人工智能、网络信息安全、新材料、绿色低碳等新兴产业的蓬勃发展，新技术、新服务、新业态层出不穷。“SGS绿色天梯”将以其层层递进、螺旋上升的形态，引领参观者步入一个充满探索与发现的空间。瑞士SGS中国区总裁郝金玉表示，每年参与进博会都是一次探索新知的旅程，作为进博会的“老朋友”，SGS见证了这一盛会成长为全球共享中国市场机遇的重要平台。

作为与世界共享“中国机遇”的重要窗口，进博会已成为全球企业展示前沿技术、拓展市场广度与深度的创新平台。德国铁路集团全资子公司——德铁信可紧抓进博机遇，将携空运、海运、陆运、铁路及合约物流等专业物流运输解决方案，亮相服务贸易展区，旨在助力中国物流市场打造协同高效、绿色低碳的行业未来。

德铁信可有关负责人表示，在物流与供应链产业数字化转型升级的背景下，该公司将在进博会上呈现优秀的解决方案，以服务赋能汽车、工业能源、消费品零售、航空航天、医疗健康等领域。

可持续发展、数字化转型和AI赋能将成为第七届进博会的三大热点话题，各大跨国企业将集中展示智慧解决方案。邓白氏将发布首款全球企业大数据生成式AI助手——ChatD&B，可让用户通过自然语言对话，数秒内快速获取商业主体的相关信息，从而帮助企业和机构在客户拓展等多个方面作出更可靠的决策。

不少企业在进博会平台上获得成长的喜悦。普华永道中国公共事务主管合伙人周星表示：“普华永道‘全勤打卡’进博会。在过去六年里，我们依托进博会强大的平台效应，收获了丰硕成果。今年第七次参展，我们将继续发挥专业服务机构的桥梁作用，推动中外企业在更多领域的交流和合作。”

七年来，进博会已成为一块吸引外资的“金字招牌”，越来越多的展商参与进博会，不仅通过进博会展示最新的产品和技术，还积极深化与中国的合作关系。

作为新展商，太古中国区主席蒋意达说，希望通过进博会这个开放与交流、合作与共赢的平台，更好地共享中国高质量发展机遇，开拓发展新空间。

不少受访展商表示，进博会彰显中国推进高水平对外开放的决心和成果，为其深耕中国市场注入信心与动力。“中国正以更加开放的姿态，张开双臂欢迎全球投资者，为全球经济注入更多活力。”德勤中国主席蒋颖说，“我们已签下了第八年之约，将续写德勤的非凡进博之旅。”

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