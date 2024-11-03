人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共享新机遇 激活新动力——进博会服务贸易展区看点前瞻

2024年11月03日09:08 | 来源：新华网
小字号

新华社上海11月2日电 题：共享新机遇 激活新动力——进博会服务贸易展区看点前瞻

新华社记者郑钧天、杨有宗

进博会是展示全球智慧和优秀商业解决方案的绝佳舞台。今年进博会服务贸易展区吸引了15家世界500强企业参展，四大会计师事务所再次齐聚，太古集团、麦兰威典等首次亮相。

记者了解到，第七届进博会服务贸易展区以数字化为轴，形成“数智链接、产业互联、技术赋能、绿色低碳”四位一体的展区主题。展区从“供应链、产业链、价值链”三维度发力，为全球供应链提供数字化、一体化和低碳化的管理和解决方案，从而推进产业链协同化、绿色化转型。

随着新能源汽车、人工智能、网络信息安全、新材料、绿色低碳等新兴产业的蓬勃发展，新技术、新服务、新业态层出不穷。“SGS绿色天梯”将以其层层递进、螺旋上升的形态，引领参观者步入一个充满探索与发现的空间。瑞士SGS中国区总裁郝金玉表示，每年参与进博会都是一次探索新知的旅程，作为进博会的“老朋友”，SGS见证了这一盛会成长为全球共享中国市场机遇的重要平台。

作为与世界共享“中国机遇”的重要窗口，进博会已成为全球企业展示前沿技术、拓展市场广度与深度的创新平台。德国铁路集团全资子公司——德铁信可紧抓进博机遇，将携空运、海运、陆运、铁路及合约物流等专业物流运输解决方案，亮相服务贸易展区，旨在助力中国物流市场打造协同高效、绿色低碳的行业未来。

德铁信可有关负责人表示，在物流与供应链产业数字化转型升级的背景下，该公司将在进博会上呈现优秀的解决方案，以服务赋能汽车、工业能源、消费品零售、航空航天、医疗健康等领域。

可持续发展、数字化转型和AI赋能将成为第七届进博会的三大热点话题，各大跨国企业将集中展示智慧解决方案。邓白氏将发布首款全球企业大数据生成式AI助手——ChatD&B，可让用户通过自然语言对话，数秒内快速获取商业主体的相关信息，从而帮助企业和机构在客户拓展等多个方面作出更可靠的决策。

不少企业在进博会平台上获得成长的喜悦。普华永道中国公共事务主管合伙人周星表示：“普华永道‘全勤打卡’进博会。在过去六年里，我们依托进博会强大的平台效应，收获了丰硕成果。今年第七次参展，我们将继续发挥专业服务机构的桥梁作用，推动中外企业在更多领域的交流和合作。”

七年来，进博会已成为一块吸引外资的“金字招牌”，越来越多的展商参与进博会，不仅通过进博会展示最新的产品和技术，还积极深化与中国的合作关系。

作为新展商，太古中国区主席蒋意达说，希望通过进博会这个开放与交流、合作与共赢的平台，更好地共享中国高质量发展机遇，开拓发展新空间。

不少受访展商表示，进博会彰显中国推进高水平对外开放的决心和成果，为其深耕中国市场注入信心与动力。“中国正以更加开放的姿态，张开双臂欢迎全球投资者，为全球经济注入更多活力。”德勤中国主席蒋颖说，“我们已签下了第八年之约，将续写德勤的非凡进博之旅。”

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部