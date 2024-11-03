人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

乌克兰空军称俄对乌多地发动空袭

2024年11月03日09:07 | 来源：新华网
小字号

新华社基辅11月2日电（记者 李东旭）乌克兰空军2日在社交媒体发文说，1日晚至2日，俄军对乌克兰多地发动空袭，乌克兰首都基辅、基辅州、苏梅州、基洛沃格勒州、波尔塔瓦州等地防空火力击落39架攻击型无人机。

据乌空军消息，自1日19时开始，俄军从别尔哥罗德州发射了一枚Kh-31P导弹，从奥廖尔州、库尔斯克州发射71架攻击型无人机。截至2日上午11时，乌防空火力击落39架无人机，另外，乌电子战设备拦截21架无人机，另有5架无人机折返回俄境内。

乌总统泽连斯基在社交媒体发文说，自2日凌晨4时开始，乌克兰各大城市相继拉响防空警报，乌首都基辅、波尔塔瓦州、苏梅州、哈尔科夫州遭到空袭和破坏。他说，今年以来，俄军加大空袭力度，几乎每晚都向乌境内发射攻击型无人机，他表示有必要摧毁俄无人机存储、生产、运输基础设施。

自2日凌晨4时50分许至13时许，乌首都基辅市先后4次响起防空警报。基辅市军事管理局当天说，基辅市10个区中有6个区的多座居民楼被无人机碎片击中并起火，市中心舍甫琴科夫斯基区的一栋办公楼被无人机击中，1名警察在空袭中死亡。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部