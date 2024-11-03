新华社基辅11月2日电（记者 李东旭）乌克兰空军2日在社交媒体发文说，1日晚至2日，俄军对乌克兰多地发动空袭，乌克兰首都基辅、基辅州、苏梅州、基洛沃格勒州、波尔塔瓦州等地防空火力击落39架攻击型无人机。

据乌空军消息，自1日19时开始，俄军从别尔哥罗德州发射了一枚Kh-31P导弹，从奥廖尔州、库尔斯克州发射71架攻击型无人机。截至2日上午11时，乌防空火力击落39架无人机，另外，乌电子战设备拦截21架无人机，另有5架无人机折返回俄境内。

乌总统泽连斯基在社交媒体发文说，自2日凌晨4时开始，乌克兰各大城市相继拉响防空警报，乌首都基辅、波尔塔瓦州、苏梅州、哈尔科夫州遭到空袭和破坏。他说，今年以来，俄军加大空袭力度，几乎每晚都向乌境内发射攻击型无人机，他表示有必要摧毁俄无人机存储、生产、运输基础设施。

自2日凌晨4时50分许至13时许，乌首都基辅市先后4次响起防空警报。基辅市军事管理局当天说，基辅市10个区中有6个区的多座居民楼被无人机碎片击中并起火，市中心舍甫琴科夫斯基区的一栋办公楼被无人机击中，1名警察在空袭中死亡。

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