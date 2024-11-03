新华社符拉迪沃斯托克11月2日电（记者陈畅）“友谊之路”中国传统文化推广活动2日在位于俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克的滨海边疆区高尔基公共图书馆举办，百余名俄罗斯中国传统文化爱好者、中小学生、社会各界代表和市民参加了活动。

中国驻符拉迪沃斯托克总领事朴扬帆致辞时说，以庆祝中俄建交75周年和举办“中俄文化年”为契机，双方举办的一系列丰富多彩的文化交流项目将进一步释放两国文化合作潜力，共同开创中俄文化交流的新未来，为中俄友好的世代传承、为两国人民的相知相亲注入新动力。中俄两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，此次活动旨在落实两国元首达成的重要共识，以传统文化为纽带，架起两国人民沟通心灵的桥梁。

符拉迪沃斯托克市副市长斯婕格尼在致辞中说，今年是“俄中文化年”，在高尔基公共图书馆举办中国传统文化推广活动是两国人民传统友好的见证。

推广活动介绍了中国少数民族文化和历史，举办了中国知识问答、传统乐器演奏、八段锦和茶艺表演等。来宾们兴致盎然地体验了剪纸、国画、书法艺术，品尝了饺子等中国传统美食。

“友谊之路”中国传统文化推广活动由中国驻符拉迪沃斯托克总领馆与俄罗斯外交部驻符拉迪沃斯托克代表处、滨海边疆区高尔基公共图书馆以及远东联邦大学孔子学院共同举办。

(责编：艾雯、张悦)