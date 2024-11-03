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西班牙洪灾致2名中国公民遇难2人失联

2024年11月03日09:03 | 来源：新华网
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新华社马德里11月2日电（记者胡加齐 谢宇智）中国驻西班牙大使馆2日证实，西班牙东南部洪灾已导致2名中国公民遇难，另有2人失联。

受强降雨影响，西班牙东南部过去几天遭遇数十年来最严重洪灾，目前已造成211人死亡。中国驻西班牙大使馆领侨处负责人说，在本次洪灾中，已确认有2名中国公民遇难，还有2名中国公民下落不明。

洪灾发生后，在西班牙的华侨华人积极捐款捐物，帮助当地民众渡过难关。巴伦西亚自治区灾情最为严重，当地华侨华人蒙受巨大损失。西班牙青田同乡会会长朱晓海等人1日晚从首都马德里开车奔赴灾区，车上载有青田同乡会会员和多名侨胞共同募集的食品等物资。据朱晓海介绍，2日晚还将有另一车物资到达灾区。

西班牙公羊会救援队2日凌晨从巴塞罗那启程前往巴伦西亚灾区。他们携带灾区急需的饮用水和面包、饼干等食品，以及扫帚、拖把、垃圾桶、雨鞋、手套等工具，并在卸下物资后立即投入清理工作，帮助灾区恢复秩序。

此外，巴伦西亚大区侨团联合会也设立物资捐助点，并开设募捐账户，帮助当地民众渡过难关。

(责编：艾雯、张悦)

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