新华社开罗11月2日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹民间机构和卫生部门官员2日消息，苏丹快速支援部队当天对北达尔富尔州两座城市发动袭击，共造成18人死亡。

苏丹民间机构“苏丹医生网”2日发表声明说，苏丹快速支援部队对北达尔富尔州库图姆市北部的巴尔迪克地区和附近多个村庄发动袭击，烧毁20多个村庄，造成15人死亡、5人受伤，另有3人被掳走。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔同日告诉新华社记者，苏丹快速支援部队炮击该州首府法希尔的“沙特医院”，造成3人死亡。

苏丹快速支援部队尚未对袭击事件作出回应。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1042万人流离失所。

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