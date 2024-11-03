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中阿建交40周年庆典活动在阿联酋举办

2024年11月03日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报阿布扎比11月2日电  （记者任皓宇）“共筑未来之桥”中阿建交40周年庆典活动11月1日在阿联酋阿布扎比开幕。历时3天的庆典活动将回顾中阿建交以来友好交往历史，展示中阿各领域合作成果。

　　中国驻阿联酋大使张益明、阿联酋文化部部长萨利姆、阿联酋国务部长萨耶赫、阿布扎比文旅局主席穆巴拉克等中阿嘉宾出席开幕仪式。

　　庆典活动分“过去”、“现在”和“未来”三大章节，以演出、展览、文化互动体验等方式，展示中阿建交40年来在政治、经贸、科技、文化、旅游、教育等领域合作取得的丰硕成果。

　　活动现场，观众们欣赏中国的少林功夫和阿联酋的“阿亚拉舞”，品尝饺子、椰枣等美食，沉浸式体验中阿文化交融互鉴的独特魅力。

　　“布满中国灯笼的连廊”是本场活动的亮点。观众们从许愿墙上取下红色的丝带，将其挂在巨大的许愿灯笼上，共同送出对中阿友好未来的祝福，期待下一个美好40年。

　　本次活动是中阿建交40周年的系列庆祝活动之一，由阿联酋总统府国家项目办公室主办，阿联酋中国文化中心协办，并得到中国驻阿联酋大使馆的大力支持。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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