穆罕默德·阿里

高质量共建“一带一路”是阿联酋发展的有利机遇，与阿联酋“2071百年规划”相契合。高质量共建“一带一路”加强了阿中社会文化联系，促进了两国人文交流

当今世界充满不确定性，各国需要更加重视国际合作以化解地缘政治风险，构建多元贸易伙伴关系，深入拓展市场机遇。许多国家与不同对话伙伴进行接触，寻求拓展多边合作。阿联酋致力于同各国建立高质量的战略伙伴关系，通过定期对话、高级别会议、签署双边协议等形式加强交流合作。2012年，阿联酋成为首个同中国建立战略伙伴关系的海湾阿拉伯国家。2018年，阿中两国建立全面战略伙伴关系。

今年5月，阿联酋总统穆罕默德对中国进行国事访问并出席中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议开幕式。两国以庆祝建交40周年为契机，进一步深化拓展经贸、投资、能源、科技、教育、人文等各领域合作。在两国发布的联合声明中，阿方强调支持共建“一带一路”倡议，愿持续推进两国各领域双边合作，包括在其他国家开展“一带一路”框架内共同投资合作。双方还签署了多项双边合作文件。

高质量共建“一带一路”是阿联酋发展的有利机遇，与阿联酋“2071百年规划”相契合。转口贸易是阿联酋同其他国家开展贸易的重要组成部分。在共建“一带一路”倡议助力下，阿联酋转口贸易近年来持续增长。据统计，2023年中国继续保持阿联酋第一大非石油贸易伙伴地位，两国非石油贸易额约为810亿美元，同比增长4.2%。

中国企业积极对阿联酋基础设施建设进行投资。哈利法港二期集装箱码头是双方共建“一带一路”的重要项目。在中国企业帮助下，哈利法港的服务能力实现提升。中阿（联酋）产能合作示范园吸引多家中国企业落户。阿布扎比港口集团与中国伙伴签署多项合作协议，涵盖港口运营、港口基础设施建设、货物运输、仓储服务等多个领域。阿中两国还联合成立共同投资基金，支持共建“一带一路”合作项目建设。2023年，中国对阿联酋投资流量逾17亿美元，同比增长16.48%；阿联酋对华投资同比增长120%，占阿拉伯国家对华投资的90%。中国投资还为2020年迪拜世博会成功举办发挥了重要作用。

高质量共建“一带一路”加强了阿中社会文化联系，促进了两国人文交流。近年来，两国在广泛领域开展了形式多样的文化交流活动，增进了两国人民相互了解，为进一步深化两国互利合作、加强文明交流互鉴创造了良好条件。展望未来，阿中进一步加强交流合作拥有广阔空间和光明前景。

（作者为阿联酋趋势研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)