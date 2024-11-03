本报记者 任 彦 崔 琦

“习近平主席真诚、谦逊、热情、富有远见，我从习近平主席身上看到了一个大国领导人所具备的优秀品质。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅日前在接受本报记者专访时表示，习近平主席始终强调中国与埃塞俄比亚相互支持、携手共进，致力于以团结合作精神推进中非互利共赢，这符合双方的共同利益。

1976年，高中毕业的穆拉图赴北京语言学院（现北京语言大学）学习中文，随后在北京大学哲学系就读并获得学士学位。1985年至1991年，他在北京大学国际政治系继续深造，先后获得硕士和博士学位。留学期间，穆拉图与中国的老师和同学们结下深厚友谊，也见证了中国经济社会的快速发展。穆拉图说：“我至今依然怀念在中国留学的那段时光。中国已是我的‘第二故乡’。”

2013年10月，穆拉图当选埃塞俄比亚总统。2014年7月，中国成为穆拉图就任总统后出访的首个国家。“选择中国作为首个出访国家，是因为我对中国怀有深厚的感情。在中国的学习经历拓宽了我的视野，对我产生了深远的影响，那段时光在我生命中十分重要。”穆拉图说，在中国共产党领导下，中国通过推动改革开放促进经济社会发展。“中国取得的巨大成就给我留下了深刻印象。从那时起，我便开始思考如何更好地为自己的国家和人民服务，进一步推动埃塞俄比亚与中国的友好合作。”穆拉图说。

2014年穆拉图访华期间，习近平主席同他在人民大会堂举行会谈。“时间虽然过去了10年，但我对那次会谈仍记忆犹新。”穆拉图说，“习近平主席称我是中国人民的老朋友，长期以来为推动两国友好合作作出了重要贡献，并表示两国关系是发展中国家团结合作的典范。这让我十分感动。”

“会谈时，习近平主席总是面带笑容，那些真诚的话语令人至今难忘。当我表达自己的看法时，习近平主席非常认真地倾听，谦和而真诚。我从习近平主席的眼中看到了一位大国领导人的坚毅和自信。”穆拉图说，“那次会谈后，我又在多个场合与习近平主席见面，他的远见卓识让我由衷钦佩。”

穆拉图时常阅读《习近平谈治国理政》，这部著作帮助他更深刻地认识当代中国，“中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，通过科学制定发展规划和具体政策，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。正因如此，中国成功实现了消除绝对贫困的目标，使数亿人摆脱贫困，为人类减贫事业作出了重要贡献。”

习近平主席2013年出访非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，郑重宣告中非永远做可靠朋友和真诚伙伴，为新时代发展中非友好和中非合作提供重要遵循。今年9月举行的2024年中非合作论坛北京峰会，明确了中非携手推进现代化的六大主张，发出中非共谋发展的时代强音，彰显了“全球南方”团结合作的坚定信心。

穆拉图表示，真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展是非中关系的本质特征。中国在处理与非洲国家的关系以及地区和国际事务时从不把自己的意志强加于人，开展经贸和投资活动也不附加任何政治条件。“埃塞俄比亚政府和人民感谢习近平主席，永远不会忘记中国给予埃塞俄比亚的积极帮助。”穆拉图说。

习近平主席提出共建“一带一路”倡议，为世界经济增长注入新动力，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台。穆拉图对高质量共建“一带一路”给非洲国家带来的改变深有感触。他表示，埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，中企承建的亚吉铁路等基础设施和发展项目有效满足了埃塞俄比亚就业、物流和国际贸易需求。高质量共建“一带一路”有助于增强非洲互联互通，促进非洲国家间的贸易投资合作，“中国在非洲实施了许多铁路、港口、机场和高速公路项目，这些都是促进非洲经济发展的重要基石。埃塞俄比亚等非洲国家通过参与共建‘一带一路’走上了发展的快车道，经济社会面貌大为改观。我们期待不断深化同中国的合作，进一步促进东非乃至整个非洲大陆经济快速增长。”

穆拉图表示，当今世界，各国相互依存，人类是休戚与共的命运共同体。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，有助于各国共同应对全球性挑战，推动国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

“构建人类命运共同体理念体现了世界各国人民追求和平、稳定、发展的共同愿望，彰显了中国为维护世界和平发展所作的贡献。”穆拉图表示，构建人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议契合国际社会共谋发展、共筑安全、共兴文明的普遍诉求，“全球发展倡议有助于推动各国共同发展繁荣，全球安全倡议有助于促进人类共同安全，全球文明倡议有助于维护世界文明多样性。国际社会应该共同践行构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，携手应对全球性挑战，为人类社会开创更加光明的未来。”

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)