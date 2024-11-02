新华社北京11月2日电 题：教育：美式党争之下校园难有净土

新华社记者许苏培

美国写实经典大戏《纸牌屋》中，新总统上任后第一件事就是推动通过综合教育改革法案。借用剧中人物的台词，总统之所以首选教育议题，是因为“移民问题争议太大，税收改革又不够抢眼，但人人都可以为孩子奋斗”。

此剧于2013年上线开播。彼时，教育还是美国民主党和共和党能够携手合作的领域。但仅仅十多年后，教育也变成与经济、种族、枪支暴力一样分化严重的社会议题。近年来，政治极化使得美国两党的教育政策出现明显“党争”迹象，美国2024年总统选举两党候选人提出的教育纲领截然不同，甚至有专家表示“从未见（两党关于）美国教育的观点如此分裂”。

美国教育的三大问题

美国在教育上的投入位于主要国家前列，然而多份民调显示，近年来美国民众对基础教育和高等教育的信心普遍下降。概括来说，美国家长普遍反映的问题主要集中在课程设置、教学质量和教育公平三个方面。

一是课程设置方面的难题。美国多项平权运动兴起，围绕种族、性别认同等议题的讨论变得更加尖锐，且逐渐从公共领域进入课堂。“教什么”和“谁控制教什么”，美国家长尤为关切。随着家长担心加剧、分歧增多，公共辩论乃至集会抗议时常在校园发生。

二是教学质量下降。经合组织国际学生评估项目2023年12月发布的调查显示，2022年美国学生数学成绩比2018年下降了13分，是2003年以来最低水平；超过三分之一的美国15岁学生被认为是“成绩较差的学生”，这一比例在过去10年里不断上升。

另一项被称为美国“国家成绩单”的全国教育进展评估结果也显示，在其2022年对45万名四年级和八年级学生的测试中，数学成绩出现了有史以来最大降幅，阅读成绩也跌回30年前水平。

三是难以保障教育机会的均等。美国是一个“教育方差”巨大的国家。一方面，美国多所顶尖大学在世界排名中名列前茅；另一方面，美国文盲率约21%，甚至比70多年前还高出不少。

同时，少数族裔和移民学生受教育机会不平等。数据显示，非洲裔和拉美裔学生的毕业率和大学入学率普遍较低。

“负债求学”也是美国高等教育的普遍现象，快速上涨的学生贷款成为不少美国民众一生的“枷锁”。美国皮尤研究中心发布的调查显示，美国40岁以下的成年人中有四分之一背负着学贷；截至2024年6月，美国人欠的学贷约为1.6万亿美元，比十年前高出42%。

《纽约时报》文章指出，“美国的教育系统，有太多时候是在放大不平等，而不是放大机遇”。美国哥伦比亚大学教育学院教授贝蒂娜·洛夫说：“我们的教育制度不是社会流动的引擎，这是政策缺陷的直接结果。”

教育议题分歧前所未有

美国大学教育学院教授珍妮弗·斯蒂尔认为，在两党之间，教育本是“没有太多分歧”的问题，然而过去十年来，该问题已变得尤为党派化，“我从未见过教育问题像这次总统选举中那样引起如此大的分歧”。

在课程设置上，民主党支持内容多元化。例如，民主党支持在学校中教授“批判性种族理论”，这一理论探讨了种族主义如何系统性影响美国社会的各个层面。共和党主张教育应专注于基础知识的传授，如数学、科学和阅读，强调“家长选择权”和“教育去中心化”。

在提升教学质量和促进教育公平问题上，民主党主张增加公共教育投资、提高对基础教育的拨款、发展贫困和少数族裔社区等地的学校。共和党则提倡市场导向的教育解决方案，支持扩大“特许学校”数量，让家长可以选择将孩子送到私立学校或其他非传统公立学校就读。批评人士认为，这种“择校”政策削弱了公共教育的普惠性，进一步加剧了教育不平等。

在学贷减免问题上，民主党主张将此作为促进教育公平的重要手段。但共和党强烈反对这一主张，认为其“不公平、不实际、不合法”。2023年6月，美国最高法院驳回拜登政府的学贷减免计划。拜登政府随后依靠现有计划和新政策相结合的方式清空了近480万人的学贷余额。特朗普指责这是“卑鄙的”竞选宣传噱头，并将联邦预算赤字不断上升归咎于此。

总体而言，针对美国教育体系存在的问题，民主党提出以公共教育投资为核心的改革方案，而共和党则反对大力投资公共教育，主张减少联邦政府的直接干预。不同教育主张的背后，是两党对政府角色和教育目的的不同定位，深刻反映了各自党派的价值观和政治基础。

党派斗争阻碍美国教育改革

美国党争“入侵”教育领域，不断加剧的政治极化导致教育议题武器化，两党在教育议题上的激烈对立与政治拉锯，阻碍了教育体系改善和长期稳定发展。

美国《福布斯》杂志网站刊文指出，高等教育已成为美国政治两极分化最严重的领域，“两党在教育方面出现分歧将成为美国历史上最具破坏性的趋势之一”。《不平等机器：教育如何分裂我们》一书的作者保罗·塔夫警告，除了加重学生的经济负担以及学习机会分配不公平等美式大学教育的固有弊端外，美国政治的两极分化更是影响了公众对高等教育的看法。

党派斗争在教育问题上的拉锯导致相关政策的不稳定、无法延续。当政党轮替时，新的执政党往往会推翻前任的教育政策。拜登的大部分基础教育政策都集中在取消特朗普的禁令和恢复保护措施上；而拜登政府的学贷减免措施也遭到共和党人的强力反对，7个由共和党领导的州今年9月发起诉讼，指控教育部的最新债务减免举措违法。

两党在联邦与地方政府的权力分配上也存在重大分歧。民主党倾向于通过联邦政策推行全国性改革，而共和党更强调地方主导。这种权力的拉扯使得包括教育在内的任何全国性改革在执行过程中都面临巨大阻力。而利益集团、游说团体和地方权力机构的介入，进一步阻碍了政策的有效执行。换句话说，美国教育的症结不仅在于政策本身，还在于政治体制的失灵。

尽管美国选民对教育问题高度关注，但大选当前，两党都不约而同选择淡化教育议题。无论总统候选人哈里斯和特朗普的辩论，还是副总统候选人辩论，教育议题几乎完全被忽略。从这种“回避”态度可以看出，教育领域存在的难题已成为美国社会顽疾，因此两党“默契”地优先考虑其他更具政治回报的议题。

美国《教育周刊》认为，哈里斯和特朗普似乎都不愿意在教育方面采取雄心勃勃的举措，总统候选人都放弃了大规模的教育改革，将其视为一个“注定要失败的问题”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)