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美国大选手记｜在“摇摆州”密歇根，移民成美国大选关键词

2024年11月02日11:54 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月1日电　美国大选手记｜在“摇摆州”密歇根，移民成美国大选关键词

　　新华社记者许缘　邓仙来　胡友松

　　在美国总统选战最后冲刺阶段，民主党候选人哈里斯和共和党候选人特朗普在重要“摇摆州”密歇根的角逐围绕着移民等热点议题展开。记者近日走访密歇根州最大城市底特律所在地韦恩县。作为密歇根州人口最多、最“摇摆”的县之一，这里的选情很大程度上反映了该州总体趋势。

　　位于美国五大湖地区的密歇根州处在美国制造业集中的“铁锈带”上，在总统选举中有15张选举人票。民意高度分裂使密歇根州成为总统选举的7个关键“摇摆州”之一，也是民主党人“必保不可”的3个“蓝墙”州之一。由于密歇根州选举人票数权重在“摇摆州”中高达16%，若哈里斯在该州落败，其胜选难度将明显增加。

　　从经济政策来看，作为密歇根州支柱产业的汽车制造业衰落，加上过去四年高通胀持续影响民生，该州选民对联邦政府颇有不满。底特律市中心一家餐厅的黑人女服务员切尔西·威尔逊对记者表示，自己目前不确定投票给谁。“我的立场和我是黑人无关，而是因为两个候选人都没有为我这个阶层的人做实事。”

　　近年来，美国国内民意对立加剧、社会矛盾加深，一定程度上致使仇外情绪在部分美国民众中蔓延。移民政策随之成为密歇根州选民关注的重点议题。

　　特朗普执政期间实施非常严格的限制移民政策，不仅宣扬在美墨边境建隔离墙，还多次使用一些歧视性词语统称赴美移民，加剧了民众在移民问题上的意见对立。拜登担任总统后立即废除了一系列被其称为“有违伦理道德”的移民政策。作为拜登政府应对移民问题的总负责人，哈里斯曾出访中美洲，主张通过解决移民来源国经济社会问题，从源头减少赴美移民人数。但相关政策未能遏制移民潮，聚集在边境地带的大量移民没能得到妥善安置，所谓“更人性化”的移民政策被大量选民诟病。

　　在特朗普支持者看来，其移民政策恰恰是亮点。露西·盖拉西姆虽是来自罗马尼亚的移民，但她非常拥护特朗普严格的移民政策，认为这是能让美国更安全的正确做法。

　　密歇根大学行政部门职员阿莱娜·福格尔几天前通过邮寄的方式投票给了哈里斯。她不认同以特朗普为代表的保守派共和党人在移民问题上的做法，认为联邦政府不应该对移民另眼相看，而应给予他们作为美国公民应有的社会权利。

　　已退休的底特律市民、退伍老兵詹姆斯·托尔在投票站对记者说，他对两党移民政策都有不满，移民不应该成为加重美国社会犯罪等问题的源头，只有维护美国社会秩序的外国移民才能被接受。

　　密歇根州受访选民大多认为，美国正站在十字路口，两名候选人为选民描绘了截然不同的两种国家走向，而政见对立和社会撕裂让他们对美国的未来感到迷茫和不安。

　　年迈的托尔告诉记者，如今的美国总统选举充斥着人身攻击，鲜有冷静的政策讨论，且候选人的竞选承诺大多流于一纸空谈，不能兑现。美式民主的失灵让托尔感到恐惧。他说：“如果类似‘国会山骚乱’的事情再度发生，我完全不会感到意外”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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