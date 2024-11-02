人民网北京11月2日电 （宋歌）1日，由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处和中国公共外交协会联合主办、环球网承办的“我和中国的故事”中非影像大赛颁奖仪式在北京举行。外交部非洲司大使雷克中、中国公共外交协会副会长刘碧伟、环球时报副总编辑孟宇红出席活动并致辞，来自埃及、刚果（布）、中非共和国等非洲国家的驻华使节出席活动。

大赛获奖代表合影。主办方供图

据了解，“我和中国的故事” 中非影像大赛是中非合作论坛框架下的重要品牌活动。本次大赛自今年2月启动，共收到来自全球58个国家和地区的800余位创作者投递的2600余部作品，以独特的视角展现了中非文化交相辉映、和合共生的美好图景。大赛结果于2024年8月公布，共有100部作品脱颖而出，其中《太极在非洲》《手牵手》等作品荣获“以图会友·最佳图片奖”一等奖，《9.9公里》《晓乐的中国故事》等作品荣获“视频为证·人气短片奖”一等奖。

颁奖仪式现场。主办方供图

颁奖仪式现场。主办方供图

雷克中在发言中对各位获奖的参赛选手表示祝贺。他表示，本次大赛用影像与图片串联起中非民间友好交往的鲜活碎片，很有意义。获奖选手中有很多都是年轻人，他们代表了中非友好的未来。希望他们未来继续感受中国文化的魅力，展示非洲文化的精彩，用他们的镜头架起一座座中非文化交流的桥梁。

外交部非洲司大使雷克中致辞。主办方供图

来自南非、埃及、马达加斯加等国的20名大赛获奖代表来到现场参加了颁奖仪式。一等奖作品《晓乐的中国故事》作者王晓乐来自非洲国家坦桑尼亚。他在接受采访时表示，小时候他生活在中国援建的坦赞铁路沿线，对坦中友谊有着特别的理解。“我想从我的角度多讲讲这条铁路的故事，同时也把我在中国的生活分享给全世界。”

王晓乐（中）与其他嘉宾合影。主办方供图

来自马达加斯加的获奖代表愈灵儿表示，她的创作灵感来自于留学期间丰富的文化体验。“我在宁波上大学，学校为我们准备了很多中国文化体验活动，我们游览了慈溪古镇，品尝了年糕汤圆等美食，还参观了春节灯会。”她也很高兴借这次机会来到北京，感受中国南北方文化的不同风采。

愈灵儿和她的作品合影。主办方供图

除颁奖仪式外，活动现场还设立了获奖作品展与中华文化体验区。与会嘉宾现场参与茶艺、非遗漆扇、剪纸等艺术活动，体验中华传统文化的魅力。

获奖作品展。主办方供图

(责编：崔译戈、刘慧)