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2024世界青年科学家峰会欧洲专场在布鲁塞尔举行

2024年11月02日10:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔11月1日电 （记者牛瑞飞）10月31日，2024世界青年科学家峰会（简称“青科会”）欧洲专场在比利时布鲁塞尔举办，吸引了来自全球约30个国家的近200位参会者。参会者中包括来自21所大学的12位校级或院级领导，以及80余位教授、专家、学者、资深科学家、青年科学家和企业家等。会议通过主旨演讲、圆桌讨论、专题论坛及项目路演等多种形式，开展全面而富有成效的交流，取得丰硕成果。

中国驻比利时大使费胜潮出席闭幕式并应邀发表讲话。他在发言中指出，今天世界面临全球治理挑战，任何国家都无法独自应对，需要来自所有国家人民的智慧、经验和解决方案。

中国驻欧盟使团公使朱京在致辞中说：“可持续发展是我们共同的责任，也是青年科学家的重要使命。今天，我们相聚在此，也是希望通过青年科学家们的新鲜视角和创新思维，推动中欧科技界携手应对全球可持续发展的共同挑战。 ”

中欧创新创业协会会长、青科会欧洲专场总召集人宋志伟在开幕式致辞中表示，青年科学家正在引领变革，共同应对全球治理挑战。他认为，青年主导的合作需要政策、机构和跨部门伙伴关系的支持，需要营造有利环境，让年轻科学家和创新者不仅能获得信息，还能积极参与决策过程。

欧洲议会对华关系代表团前主席约瑟夫·莱恩对欧中关系以及欧中科技合作充满信心。他表示，世界正面临复杂和前所未有的挑战，能源和粮食危机日益加剧，自然灾害和极端天气事件正在增加。面对当今世界的严峻而复杂的局面，世界各国只有携起手来、共同努力，才有可能创造出美好的未来。他期待欧盟与中国在科技方面加强交流与合作，共同促进经济社会发展。

约瑟夫·莱恩表示，青年是值得期待的力量，青年科学家理当承担使命，加强交流与合作，面向未来，引领方向，为建设美好而持续发展的世界奉献自己的智慧和力量。

本次峰会设置了四场分论坛，重点围绕“高校引领教育转型探讨”“产业与投资驱动的创新创业项目路演”“女性组织引领的女性相关话题探讨”和“颠覆性及新兴技术探索”四个主题展开探讨。另外，来自12个国家的20个项目参加了欧洲专场项目路演。经过路演、答辩及评比等环节，10个优秀路演项目最终获得2024世界青年科学家峰会欧洲专场奖。

(责编：崔译戈、刘慧)

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