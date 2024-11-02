人民网迪拜11月1日电 （记者张志文）日前，第196批中国援助摩洛哥医疗队塞达特分队迎来抵摩开展工作一周年。一年来，医疗分队累计诊疗超1.5万人次，完成手术2130台，队员们以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事，赢得了摩洛哥民众的高度赞誉。

中国医疗队员与当地医生合作开展手术。第196批中国援助摩洛哥医疗队塞达特分队供图

塞达特医疗分队位于摩洛哥西北部卡萨布兰卡—塞达特大区，在当地哈桑二世医院开展日常医疗服务，涵盖骨科、妇产科、普外科、麻醉科等临床科室，由上海市卫健委选派10名队员，来自复旦大学附属医院等医疗机构。

一年来，医疗队员克服医疗资源不足等困难，先后顺利开展全麻截肢、腹壁嵌顿疝、急性肠梗阻和危重孕产妇分娩等手术，受到患者积极好评。今年4月，医疗分队还向驻地医院哈桑二世医院捐赠了一批医疗设备、消毒和消耗品，为驻地医院发展提供力所能及的支持。结合当地疾病流行病学特点，医疗分队还计划开展腰突症腰腿痛微创诊疗专病门诊、妊娠期高血压门诊等特色诊疗项目，不断提高当地民众对医疗服务的获得感和满意度。

今年6月，医疗分队举办了主题为“保障同胞健康，践行援外初心”的义诊活动，组织普外科、骨科、妇产科和麻醉疼痛科等专家，向在摩中资企业员工和华侨华人宣介疾病防治相关知识，赠送药品和科普书籍，并开展测量血压、血糖等体检活动。

今年6月，援摩中国医疗队塞达特分队在当地中资企业举办义诊活动。第196批中国援助摩洛哥医疗队塞达特分队供图

第196批中国援助摩洛哥医疗队塞达特分队队长、复旦大学附属中山医院骨科医师姜允琦表示，援外工作不仅要为受援国的百姓提供医疗服务，而且也要给在外海工作的中国同胞带来高质量的医疗服务。“我们身处异乡，更应守望相助。”

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