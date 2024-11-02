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通讯｜“感谢来自中国的礼物”——访援巴基斯坦瓜达尔中巴友谊医院

2024年11月02日10:20 | 来源：新华网
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　　新华社巴基斯坦瓜达尔11月2日电 通讯｜“感谢来自中国的礼物”——访援巴基斯坦瓜达尔中巴友谊医院

　　新华社记者邓凯尹　邹淑华　张敬尧

　　在巴基斯坦西南部港口城市瓜达尔，中国援建的中巴友谊医院启用已约半年。记者近日探访这座医院，在探访中发现，现代化的医疗设备和服务让当地民众赞不绝口。

　　作为中巴经济走廊框架下的民生援助项目，中巴友谊医院于今年5月启用，设有急诊、门诊、住院、行政管理和后勤等功能区域，各科室门诊设置齐全。

　　据院长阿凡·法伊克·扎达介绍，在中巴友谊医院建成前，瓜达尔地区医疗资源十分匮乏，老医院设施简陋，诊疗手段单一，即便是最基础的身体检查，都要长途跋涉去五百多公里外的卡拉奇等大城市。“现在有了中方捐赠的设备，我们能快速、准确地诊断并及时治疗患者。”

　　阿凡此前曾在巴基斯坦多家知名医院工作，他告诉新华社记者，中巴友谊医院设施完备情况超乎他的想象。“CT扫描仪、X射线仪、医学实验室……我们感谢中国提供的先进设备，这对当地人来说是很大的福气。”

　　记者发现，虽然医院里候诊患者较多，但门诊区内整洁有序，各种设备运行良好，为保护患者隐私，诊疗室还按性别划分出不同的就诊区。

　　该院妇产科医生沙齐亚·阿里从业20多年，她告诉记者，中巴友谊医院配备的超声设备极大地提高了诊治准确率。医院还设有新生儿重症监护病房，各种妇产科设施也很齐全，医院启用后，本地区孕产妇死亡率和新生儿死亡率呈下降趋势。

　　沙齐亚说，感谢中巴友谊医院这份“来自中国的礼物”，“我很高兴本地有一所医疗水平这么高的医院，还配备这么好的设备，相信医院诊疗水平会越来越高”。

　　据院方介绍，中巴友谊医院目前每日接诊患者约900人次，不少外地患者慕名而来。随着医院的启用，当地医疗卫生状况显现积极变化，本地区免疫接种率呈上升趋势。

　　医院项目现场维保负责人廉文勇说，中方团队为医院项目提供为期两年的质保服务，“我们随叫随到，以做到及时维护和维修，让当地人民更好地享受医疗服务”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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