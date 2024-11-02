人民网雅加达11月1日电 （记者曹师韵、李培松）11月1日，中国驻东盟使团联合马来西亚常驻东盟使团在雅加达举办中国—东盟关系雅加达论坛。论坛以“互联互通：桥梁与纽带”为主题，设置“企业对中国东盟互联互通的责任与贡献”“中国东盟人文交流合作的现状与未来”两个分议题。东盟秘书长高金洪，各国驻东盟使节及地区政商学媒各界代表150余人参加。

中国驻东盟大使侯艳琪介绍中国共产党二十届三中全会精神和东亚合作领导人系列会议成果，强调中国的系列重要改革举措为中国东盟合作和地区共同发展提供了新机遇，希望双方推进建设高水平、包容性联通，共促心与心相通，助力提升中国东盟全面战略伙伴关系。

中国驻东盟大使侯艳琪发表讲话。人民网记者 曹师韵摄

高金洪、马来西亚常驻东盟代表萨拉、印尼外交政策协会创始人迪诺分别致辞，祝贺论坛成功举办，盛赞东盟中国关系的引领性和合作的广泛性，期待与中国继续加强合作，共促地区发展繁荣。

分议题讨论由东盟秘书处领域发展局局长康查娜和中国人民大学重阳金融研究院院长王文分别主持。中国—东盟中心秘书长史忠俊、马中友好协会会长马吉德、中科院院士郭华东等与会嘉宾深入互动，积极肯定中国东盟互联互通与人文交流合作成就，希望双方继续携手共进，抓住数字转型、绿色发展等机遇，为地区人民创造更多福祉。

“企业对中国东盟互联互通的责任与贡献”分议题讨论现场。人民网记者 曹师韵摄

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