人民网首尔11月1日电 （记者莽九晨）中日韩合作秘书处（以下简称“秘书处”）11月1日在首尔启动“中日韩精神——2025年度汉字”评选活动。该活动已迈入第三年，旨在通过征集代表下一年度中日韩合作精神的汉字，鼓励民众思考三国共有价值观和共同文化。

“中日韩精神——2025年度汉字”评选活动海报。中日韩合作秘书处供图

今年入围的六组字词包括“亲善”“互惠”“友好”“未来”“信赖”“理解”。自11月1日至12月1日，中日韩三国民众可通过秘书处官网及微博、微信等社交媒体平台参与投票。最终结果将于2025年1月1日公布。

秘书处表示，今年5月举行的第九次中日韩领导人会议重申了加强三国合作的重要性，本次汉字评选活动不仅延伸了领导人会议的成果，更为增进民间相互理解搭建了桥梁，有力推动了中日韩合作精神。

去年，“交流”当选“中日韩精神——2024年度汉字”，“友好”和“尊重”分别位列第二、三名。秘书处秘书长李熙燮表示，“随着这项意义深远的活动进入第三年，我们期待看到三国民众通过共同的文化纽带再次相聚。活动展现了前瞻性的三国合作精神，促进理解、尊重和友谊。”

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