这是11月1日在美国华盛顿拍摄的劳工部大楼。

美国劳工部1日公布的数据显示，今年10月美国失业率环比持平在4.1%，非农业部门新增就业人数仅为1.2万，大幅低于过去一年的月均水平。

新华社记者 胡友松 摄

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