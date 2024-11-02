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埃塞俄比亚中文教育年会举行

2024年11月02日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴11月1日电（记者刘方强）2024年埃塞俄比亚中文教育年会1日在埃塞首都亚的斯亚贝巴举行，与会嘉宾围绕“埃塞高校中文专业发展”“中文教育挑战及应对”“中文教育本土化”等议题展开讨论。

　　此次活动由中国驻埃塞俄比亚大使馆主办，亚的斯亚贝巴大学孔子学院和埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院孔子学院承办。中国驻埃塞俄比亚大使馆工作人员、埃塞政府官员、孔子学院教师、埃塞本土中文教师等参加活动。

　　中国驻埃塞俄比亚大使馆参赞张亚巍表示，随着全球化进程加快和中埃塞交流增多，中文教育在埃塞的重要性日益凸显。学习中文不仅为埃塞学生了解中国历史、文化和社会打开了一扇窗，也为他们的未来发展提供了更多机会和选择。

　　埃塞奥罗米亚州教育局副局长巴奥托萨表示，埃塞有很多中国企业，为当地创造了大量就业岗位，对于当地人来说，学习、了解中文尤为重要。

　　奥罗米亚州是埃塞人口、面积第一大州。据介绍，目前中文在奥罗米亚州已被纳入当地9所中学的课程大纲，950多名学生正在学习中文。本土中文教师是该州中文教学的主要师资力量。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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