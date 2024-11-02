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美国10月失业率维持在4.1%

2024年11月02日09:42 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月1日电（记者许缘 熊茂伶）美国劳工部1日公布的数据显示，今年10月美国失业率环比持平在4.1%，非农业部门新增就业人数仅为1.2万，大幅低于过去一年的月均水平。

　　数据显示，与去年同期相比，10月美国失业率仍高出0.3个百分点，失业人口也同比增加60万。劳动参与率为62.6%，较前一个月下降0.1个百分点。

　　按行业来看，当月制造业就业人数减少4.6万，零售贸易业就业人数减少6.4万，专业和技术业就业人数下滑4.7万。医疗保健业就业人数环比增加5.2万。

　　分析人士认为，飓风“海伦”和“米尔顿”席卷美国东南部地区，可能影响了部分行业招聘。同时，波音等公司爆发的罢工事件也造成制造业就业人数明显下滑。过去两个月，美国非农新增就业人数均低于市场预期，表明美国劳动力市场正持续降温。

　　美联储将于11月6日至7日召开下一次货币政策会议。芝加哥商品交易所集团一项美联储跟踪数据显示，10月就业报告发布后，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性上升至98%。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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