新华社巴黎11月1日电 10月28日至29日，第六届“巴黎协定之友”高级别对话会在法国巴黎举办。会议由欧洲气候基金会主办，清华大学气候变化与可持续发展研究院协办，原中国气候变化事务特使解振华与前法国气候变化谈判大使图比亚娜共同主持。

会议全面回顾了《巴黎协定》生效以来国际社会在应对气候危机方面取得的积极进展和面临的重大挑战，强调明年是《巴黎协定》达成十周年，在当前全球复杂形势下，世界各国更应切实落实气候变化巴黎大会精神，坚决捍卫和坚持多边主义，推动应对气候变化多边进程，遵循“共同但有区别的责任”原则，在《巴黎协定》框架下继续开展气候行动，采取更加迅速、更大规模的国际合作，确保如期实现全球应对气候变化目标，加速全球绿色低碳和气候韧性转型。

中国气候变化事务特使刘振民，联合国秘书长气候行动特别顾问塞尔温·哈特，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔以及来自法国、美国、巴西、加拿大、欧盟等国家和地区的20余名高级别嘉宾参加。

与会嘉宾围绕应对气候变化国家自主贡献、气候资金、能源转型、技术创新等问题深入研讨，一致认为要进一步发挥“巴黎协定之友”作用，按照《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》所确定的目标、原则，支持和推动今年联合国气候变化巴库大会（COP29）成功举办，并为明年联合国气候变化贝伦大会（COP30）奠定基础。

据了解，“巴黎协定之友”高级别对话会于2019年发起，每年由清华大学气候变化与可持续发展研究院和欧洲气候基金会轮流举办，广泛邀请在《巴黎协定》制定及执行过程中发挥重要作用的各国高级别嘉宾参会研讨，为联合国、气候大会主席国、《联合国气候变化框架公约》秘书处推动多边进程提出意见建议。

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