新华社北京11月1日电 据美国媒体日前报道，伊朗准备在接下来几天、或于美国11月5日举行总统选举前从伊拉克境内对以色列发动打击，以回应以军10月末对伊朗军事目标展开的行动。而在地区紧张局势升级之际，作为伊朗邻国，伊拉克与伊朗、美国展开多番沟通，力求避免被拖入地区冲突。

美媒援引以情报：伊朗准备动手

阿克西奥斯新闻网站10月31日援引两名不愿公开姓名的以色列政府官员说法报道，以方所获情报显示，伊朗准备由受其支持的伊拉克民兵武装自伊拉克境内向以色列发射大量无人机和弹道导弹。按照报道说法，伊朗试图避免以色列对伊朗境内战略目标展开又一次报复。

美国有线电视新闻网31日早些时候报道称，伊朗可能于美国总统选举前对以色列10月末发动的打击作出回应。

以色列26日对伊朗境内军事目标实施打击。按照以色列总理本雅明·内塔尼亚胡说法，以军打击了伊朗“防御能力和导弹生产（设施）”。伊朗军方则回应说，以军行动所致“损失有限”。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗最高领袖办公室主任穆罕默德·穆罕默迪·戈尔帕耶加尼的话报道，针对以色列近期对伊朗部分地区实施的军事行动，伊朗将作出“严厉、让以色列后悔”的回应。

以色列与伊朗多年来相互敌对。以方指认伊朗发展核武器以及通过其在中东的“代理人”破坏地区稳定。伊朗坚决否认，称其核项目完全出于和平目的。以色列10月26日对伊朗发动打击前，美国政府不支持以色列打击伊朗核设施，也不鼓励以色列破坏伊朗能源设施。

内塔尼亚胡10月31日说，以色列如今“比以前有更多选项”打击伊朗。内塔尼亚胡给军方和安全部门设置的“最高目标”是阻止伊朗获得核武器。

伊拉克多番斡旋

中东紧张局势持续升温，伊拉克政府拒绝被拖下水。据路透社报道，伊拉克政府担心地区冲突影响伊拉克经济的恢复，打破其在美国与伊朗之间保持的微妙平衡。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊拉克撤军，但目前仍在该国驻留少量军队。同时，伊拉克境内多个民兵武装是伊朗主导的抗以联盟“抵抗之弧”组成部分。可以说，伊拉克与美国和伊朗均存在千丝万缕的联系。

伊拉克政府消息人士透露，伊拉克安全官员近期多次造访伊朗，希望伊朗阻止受其支持的伊拉克民兵武装袭击以色列，但受冷遇。伊拉克政府转而请求美国政府，若以色列打算报复伊拉克，美方需予调停，获后者允诺。

路透社报道，本轮巴以冲突去年10月爆发以来，伊拉克民兵武装多次袭击以色列境内目标，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。“真主旅”“高贵者运动”等伊拉克民兵武装警告，只要以军继续在加沙地带和黎巴嫩推进军事行动，这些组织就不会停止对以色列的袭击。

伊拉克智库苏马里亚基金会主管穆罕默德·舒马里说，以色列对加沙地带和黎巴嫩的侵略已“越过红线”，不断升级的地区冲突可能导致伊拉克什叶派卷入一场“先前并不感兴趣”的冲突。按照他的说法，如果地区局势升级，或有“规模更大、更复杂的”抵抗以色列行动。（王逸君）

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