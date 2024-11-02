新华社北京11月1日电 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）位于约旦河西岸的办公室10月31日遭破坏。该机构指认破坏系以色列军队制造。以方予以否认，称破坏或由“恐怖分子”埋雷所致。

近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼31日经由社交媒体发文说，近东救济工程处位于约旦河西岸努尔沙姆斯难民营的办公室遭到严重破坏，已无法继续使用。他指认以色列国防军用推土机“下手”。

拉扎里尼还说，以军行动破坏了难民营的道路、水网和电网。

美联社记者拍摄的现场画面显示，近东救济工程处办公室的水泥外墙受损，墙体碎块和大量沙土堆在院子里。办公室主要建筑轻微受损，与主要建筑连接的门厅被夷为平地，满是尘土，简易屋顶也被掀翻落地。

以色列国防军否认拉扎里尼的说法。以军在一份声明中称近东救济工程处的说法不实，应是“恐怖分子”在近东救济工程处办公室附近埋设爆炸物，随后将其引爆，试图伏击以军士兵，“爆炸物可能导致建筑受损”。

美联社报道说，暂时难以确认近东救济工程处建筑受损的原因，但这一次与以军先前在约旦河西岸摧毁巴勒斯坦人住所和建筑的“手法”相似。

以军10月31日夜间袭击努尔沙姆斯难民营，称他们在这里与武装人员作战。据巴勒斯坦卫生部门通报，两名巴勒斯坦人在以军空袭中死亡，另一人被以军开枪打死；以军则说打死一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。

以色列议会10月28日通过两项法案，断绝与近东救济工程处关系，禁止这一机构在以色列及东耶路撒冷从事相关活动。此举引发国际社会愤慨。欧洲和海湾地区多个国家29日谴责以色列，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯同一天致信以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表达抗议。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，以军多次袭击近东救济工程处在加沙地带运营的医疗卫生设施，指认这一国际援助机构为哈马斯人员提供庇护。

今年1月，以色列指认近东救济工程处12名工作人员参与去年10月7日哈马斯对以色列境内军民目标的大规模袭击。美国、加拿大、英国等国家随即宣布停止向近东救济工程处提供资金。3月至4月，以方又指控该机构另外7名工作人员参与袭击。

联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克今年8月5日说，根据内部调查发现的证据，近东救济工程处9名工作人员可能参与了去年10月的袭击。近东救济工程处说，其绝大部分工作人员遵守中立原则。（包雪琳）

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