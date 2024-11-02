新华社香港11月1日电（记者刘英伦）由印度尼西亚驻港总领事馆主办的“印尼周2024”1日至3日在港举行。在本届印尼周开幕活动“印尼经贸、旅游、投资论坛暨研讨会”上，与会嘉宾共同展望香港与印尼以及东南亚各国的广阔合作前景。

香港特区行政长官李家超当日在致辞中表示，进一步扩大香港与印尼以及东南亚各国的关系，是特区政府的首要任务。

“我在两周前发布的第三份施政报告中明确指出，惠及印尼及东盟其他9个国家的措施，将会是我们的重点工作。”李家超欢迎印尼企业把香港作为进军内地巨大市场的门户。香港作为国际金融、航运和贸易中心的优势，使印尼企业能够轻松地将业务扩展到粤港澳大湾区。

李家超说，期待香港早日加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）, 借此进一步扩大与印尼的商贸和投资往来。

印尼驻华大使周浩黎表示，中国和印尼从2013年起建立了全面战略伙伴关系。印尼是东盟最大的经济体，本届印尼政府决心为投资者创造有利的环境。香港在过去5年里一直是印尼最大的投资来源地之一，印尼作为进入东南亚市场的途径，对于香港投资者来说还蕴藏着很大潜力。

印尼驻港总领事尤尔·爱迪生说，印尼一直视香港为贸易、投资和金融方面的重要伙伴。本届印尼周将展示印尼丰富的文化遗产和经济发展，还将通过一系列表演、工作坊和展览活动加深香港与印尼的文化交流。

研讨会中，来自香港特区政府投资推广署、印尼投资协调委员会、印尼中央银行、汇丰银行、香港旅游业议会等机构的代表探讨了香港和印尼及其他东南亚国家在创新科技、绿色金融、医疗保健、制造业和旅游业等领域的合作机遇。

(责编：崔译戈、徐祥丽)