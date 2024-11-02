新华社伊斯兰堡11月1日电（记者蒋超）巴基斯坦官员1日说，西南部俾路支省当天上午发生一起炸弹爆炸袭击事件，造成7人死亡、16人受伤。

11月1日，在巴基斯坦俾路支省默斯东地区，安全人员查看爆炸现场。新华社发

巴基斯坦一名官员告诉新华社记者，袭击发生在俾路支省默斯东地区，一辆安装了简易爆炸装置的摩托车在一辆警车旁爆炸，波及在附近行驶的一辆校车。袭击造成包括4名儿童和1名警察在内的7人死亡，另有16人受伤，伤者已被送到医院。

巴基斯坦代理总统吉拉尼、总理夏巴兹当天发表声明，强烈谴责这起袭击事件。俾路支省首席部长萨夫拉兹·布格蒂发表声明说，恐怖分子的袭击行径“毫无人性”，政府将采取行动严厉打击恐怖分子。

11月1日，在巴基斯坦俾路支省默斯东地区，一名伤者被送往医院接受治疗。新华社发

截至目前，尚无组织或个人宣称制造了此次袭击事件。

据巴基斯坦总统府10月31日发表的声明，总统扎尔达里30日腿部骨折，总统职权暂由参议院主席吉拉尼代理。

11月1日，在巴基斯坦俾路支省默斯东地区，一名伤者被送往医院接受治疗。新华社发

11月1日，在巴基斯坦俾路支省默斯东地区，一名伤者在一家医院接受治疗。新华社发

11月1日，在巴基斯坦俾路支省默斯东地区，一名伤者在一家医院接受治疗。新华社发

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