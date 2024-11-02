新华网科伦坡11月1日电（陈冬书 陈子悦）2024年度中国援斯培训学员联谊会10月30日在斯里兰卡首都科伦坡举行。

斯里兰卡财政部常务秘书马欣达·西里瓦德纳、中国驻斯里兰卡大使戚振宏夫妇以及200余名研修班学员代表等出席。

西里瓦德纳在会上表示，斯中两国友谊源远流长，感谢中国多年来对斯里兰卡在经济发展、基础设施、人员培训等方面坚定不移的支持。自中国开展援外培训项目以来，斯里兰卡政府部门官员已获得8000余次培训机会，获得更多知识技能以促进斯里兰卡全方位发展，更加深了两国传统友谊。

戚振宏表示，中国政府高度重视与斯里兰卡开展全方位教育合作，多年来累计邀请近13000名斯里兰卡各界人士赴华参训。截至今年10月底，斯里兰卡2024年赴华参训学员已超千人，培训主题涵盖公共管理、科学研究和灾害管理等17个领域。新的一年，中国政府将充分考虑斯里兰卡新政府的发展需求，提升培训计划的针对性和有效性，欢迎更多学员到中国研修访问。

中国驻斯里兰卡大使馆经商处参赞唐彦棣表示，中方因地制宜设计培训项目，形式多样、领域丰富、深入基层。未来欢迎斯方相关部门紧密围绕国家发展规划和优先事项提出培训需求，双方共同设计培训主题，提升培训针对性和务实合作水平，并加强训后联系。

联谊会现场，斯里兰卡武术协会成员表演了太极扇、长拳、刀术，另有斯里兰卡传统歌舞等节目演出。

斯里兰卡学员拉吉万带着一本中国传统文化主题书籍前来参会。“六个月前我到中国参加培训，并游历了北京、上海、四川等不同省市，深感中国文化之博大精深。这样的机会十分难得，我备感荣幸，也希望两国之间能有更多人文交流机会，促进了解、增进友谊。”他说。

(责编：崔译戈、徐祥丽)