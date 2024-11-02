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“中日韩精神——2025年度汉字”评选活动启动

2024年11月02日09:28 | 来源：新华网
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　　新华网首尔11月1日电（记者陆睿 孙一然）中日韩合作秘书处1日宣布启动“中日韩精神——2025年度汉字”评选活动。这是中日韩合作秘书处举办的第三届年度汉字评选活动，旨在通过征集代表来年中日韩合作精神的汉字，鼓励民众思考三国价值观和文化中的相似之处。

　　据中日韩合作秘书处介绍，此次候选年度汉字包括“亲善”“互惠”“友好”“未来”“信赖”“理解”。从11月1日至12月1日，中日韩三国民众可通过中日韩合作秘书处官网及微博、微信等社交媒体平台参与投票。最终结果将于2025年1月1日公布。

　　中日韩合作秘书处秘书长李熙燮表示：“随着这项意义深远的活动进入第三年，我们期待看到三国民众通过共同的文化纽带再次相聚。活动展现了前瞻性的三国合作精神，促进理解、尊重和友谊。”

　　去年，活动评选出的年度汉字为“交流”。“友好”和“尊重”分别位列第二、第三。

　　2011年，中日韩三国政府为深化合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。秘书处自设立以来，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台之一。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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