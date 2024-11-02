中方将继续敞开胸怀，深入推进多种形式的航天国际交流合作，同各国分享发展成果、完善外空治理，让航天科技成果更好造福人类

“太空计划是巨大的民族自豪感的来源，也是过去20年技术进步的标志”“这三名航天员将要进行的一些实（试）验，将有助于中国为2030年之前让航天员登陆月球做好准备”……神舟十九号载人飞船发射近日取得圆满成功，与中国空间站天和核心舱成功对接，引发国际社会广泛关注。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中国不懈追求的航天梦。长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月航天服、载人月球车……锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标，各项研制建设工作正在全面推进。神舟十九号乘组飞行期间，将重点围绕规划中的“太空格物”主题，覆盖空间生命科学、微重力基础物理、空间材料科学、航天医学、航天新技术等领域开展86项空间科学研究与技术试验，将取得一批科学成果。有外国媒体特别关注中国90后航天员首次飞上太空，认为“这是新一代的太空旅行者，也是对国家未来的投资”。

中国为国际科技合作提供广阔舞台，为全球深空探索贡献中国智慧、中国力量。天宫空间站拥有丰富的科学应用资源和完备的支持能力，神舟载人运输系统和天舟货运系统具备可靠稳定的人员物资天地往返能力，是开展国际合作的绝佳平台。中国空间站不仅仅是中国的空间站，也是促进人类航天技术发展、造福全人类的空间站。目前，中国与联合国外空司合作的首批应用项目正在轨开展实验，还在与有关国家推动实施更多联合实验研究、磋商选拔训练航天员参与中国空间站飞行。联合国外空司司长霍拉—迈尼认为，中国是一个广受尊重的航天大国，期待进一步加强与中方在和平利用外空领域的合作，更好利用航天技术，造福全人类。

中国不仅敞开合作的大门，还积极拓展与新兴航天国家的合作交流，让更多国家获得探索太空、利用太空的机会。中方迄今已经向上百个科研团队发放了月球科研样品，牵头发起金砖国家遥感卫星星座、“一带一路”空间信息走廊等多边合作项目。从“天宫”带回的药用植物种子正在巴基斯坦实验种植；中国和巴西联合研制的中巴地球资源卫星为亚马孙雨林生态保驾护航；中国“风云”气象卫星为120多个国家和地区提供气象监测预报和灾害应急响应服务……中国航天事业在开放合作、互利共赢中成长壮大、惠及全球。

中国坚持倡导开展多形式、多渠道的航天国际交流合作。截至2023年11月，中国已与50多个国家和国际组织签署150多份政府间航天合作协议。着眼全人类的共同福祉，中国提出推动构建平等互利、开放包容、和平利用、造福人类的新型空间探索与创新全球伙伴关系，助力构建外空领域人类命运共同体。

探索太空永无止境。中方将继续敞开胸怀，深入推进多种形式的航天国际交流合作，同各国分享发展成果、完善外空治理，让航天科技成果更好造福人类。

《 人民日报 》（ 2024年11月02日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)