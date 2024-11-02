张益明

今年11月1日是中国和阿联酋建交40周年纪念日。40年来，相近的价值理念、相似的发展使命和相知的民间友好把中国和阿联酋紧密地联系在一起，两国各领域合作全面深入推进，取得积极成果。

两国友谊历久弥新。早在2000多年前，双方人民就通过古代丝绸之路互通有无、相知相交。1984年建交后，两国关系历经国际风云变幻，日臻成熟。近年来，中国和阿联酋在政治上坚定相互支持，务实合作走在中国同中东国家合作前列。2018年7月，习近平主席对阿联酋进行国事访问，两国建立全面战略伙伴关系。今年5月，阿联酋总统穆罕默德对中国进行国事访问，两国元首举行富有成效的会谈，共同见证签署多项双边合作文件，为新起点上的两国关系发展指明方向。

两国高质量共建“一带一路”合作点多面广。中国是阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在阿拉伯地区第一大非石油贸易伙伴、最大出口市场和最大投资目的地。今年上半年两国双边贸易额突破500亿美元，全年有望突破千亿美元大关。双方大力开展在先进制造、数字经济、人工智能、新能源、生物制药和投资领域合作。越来越多的中国企业将阿联酋作为出海首选目的地，阿联酋主权财富基金踊跃赴华投资。

两国元首亲自推动阿联酋中文教学“百校项目”，目前已覆盖171所公立学校和7万多名学生，正朝着200所公立学校开设中文课程的目标迈进。今年5月，习近平主席复信阿联酋中文教学“百校项目”学生代表，勉励他们学好中文、了解中国，为促进中阿友好贡献力量。2008年中国四川汶川特大地震发生后，阿联酋向中国慷慨伸出援助之手。纳瓦勒、纳赛尔和法蒂玛三位阿联酋专家荣获中国政府友谊奖，他们分别从事疫苗试验和中文教育推广项目，是众多中阿友好人士的杰出代表。

作为“全球南方”重要成员，中国和阿联酋坚持真正的多边主义，坚持共商共建共享，共同为变乱交织的世界注入稳定性和确定性。双方通过金砖合作机制、上海合作组织等多边框架密切沟通协作，共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。两国共同致力于实现地区和世界和平稳定，努力推动加沙停火止战，为全面、公正、持久解决中东问题不懈努力。

站在双方关系承上启下、继往开来的重要节点，中方愿同阿方携手努力，落实两国元首重要共识，推动中阿全面战略伙伴关系向更高水平迈进，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

（作者为中国驻阿联酋大使）

《 人民日报 》（ 2024年11月02日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)