新华社北京11月1日电（记者马卓言）外交部发言人林剑1日表示，中方愿以进博会为契机，同各方一道把开放的蛋糕做大，把合作的清单拉长，让中国大市场的机遇各国共享、惠及万家。

当日例行记者会上，有记者问：第七届中国国际进口博览会将于下周开幕，目前各项筹备工作已基本就绪。据统计，有297家世界500强和行业龙头企业、来自多国近800个采购团体参展与会，数量创历届新高。请问发言人如何评价本届进博会对中国扩大高水平对外开放的意义？

林剑说，举办进博会是中国扩大自主开放的重要举措，也是中国推动建设开放型世界经济的实际行动。数据充分显示了中国超大规模市场的吸引力，反映出国际社会对中国经济发展前景的强大信心，也展现了各方希望通过开放合作实现互利共赢的共同意愿。

林剑表示，自2018年首次举办以来，进博会不断升级扩容，已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台，进博会的“朋友圈”越来越大，作为国际公共产品的作用越来越突出。本届进博会为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，在食品和农产品展区进一步扩大非洲产品专区面积，让更多发展中国家参与到普惠包容的经济全球化进程中来。

“开放是进博会的核心理念，也是当代中国发展的鲜明标识。中国正在通过推动高水平对外开放实现高质量发展。”林剑说，“我们愿以进博会为契机，同各方一道把开放的蛋糕做大，把合作的清单拉长，让中国大市场的机遇各国共享、惠及万家。”

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