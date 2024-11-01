新华社瓦莱塔10月31日电（记者陈文仙）马耳他第15届“想象中国”儿童绘画比赛颁奖仪式暨优秀作品展，10月31日在位于首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心举办。

这一绘画比赛由马耳他中国文化中心与马耳他教育部共同举办，旨在通过孩子们的画笔，展现他们对中国的想象与理解，促进两国文化交融。围绕马耳他富有浓郁节日色彩的嘉年华花车这一主题，参赛选手将两国的文化特色巧妙融合于作品中。

马耳他教育部早期教育、语言和人文部门主管桑德拉·埃贝耶尔在当晚的颁奖仪式上高度赞扬此次比赛所展现的文化融合与创新精神。她表示，比赛不仅为马耳他的孩子们提供了展示才华的平台，更是马中两国文化交流的重要桥梁。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，比赛的成功举办充分展现了文化艺术在沟通心灵与交流互鉴中发挥的独特和重要作用，该中心将继续携手马耳他教育部，以文化艺术为平台，鼓励更多青少年参与人文交流，为两国人民搭建友谊与合作桥梁。

参赛选手分7至8年级和9至10年级两个年龄段，由马耳他资深艺术教师分别评出每个年龄段的前三名获奖者。马耳他视觉与表演艺术学校八年级学生埃拉尼亚·托纳摘得本届比赛初中部一等奖。他说，在动笔绘画前他查阅了很多关于中国文化的资料，把龙、熊猫、古建等中国元素都运用到了作品中。“在这个过程中，我对中国文化越来越感兴趣，希望有一天我能亲自去中国看看。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)