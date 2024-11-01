新华社北京/纽约11月1日电 题：暴力犯罪为何野蛮生长

新华社记者长远 柳丝 刘亚南

“在美国你敢独自走夜路吗？”四成美国人的答案是否定的。

盖洛普公司在这个美国大选周期做的一份民意调查结果显示，美国人对犯罪问题的担忧已达到30年来的最高水平。有28%的人担心自己被谋杀，37%的人担心自己被抢劫，这些数字也都接近历史最高水平。

近年来，大规模枪击的案发地几乎覆盖全美，仇恨犯罪等暴力事件出现“令人不安的增长”，“零元购”在美国多个大城市频频发生……美国选民对犯罪问题和暴力事件的担忧激增，要求政府切实改善社会治安的呼声高涨。然而，美国民主、共和两党政客们除了利用犯罪问题互相攻讦，煽动民众情绪以满足选举利益外，并不去真正解决问题。这背后的利益集团掣肘、系统性种族主义、贫富差距、毒品监管不力等美国痼疾，让美国暴力犯罪野蛮生长。

“疯狂极了”

在美国纽约读大学的杰登·塔库尔向记者讲述了他家人的遭遇。他舅舅一天在步行时无意碰到一位路人，双方发生口角，情绪激动之际，对方突然掏枪。就在此时，另一位经过的路人见状拔出枪来保护他舅舅，所幸没有擦枪走火。

每当想到这个场景，塔库尔就觉得“疯狂极了”。他说：“枪支暴力是美国面临的最大公共安全问题。”

10月27日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市发生枪击事件，2人死亡、1人受伤；同日，加利福尼亚州霍桑市发生枪击事件，2人死亡；10月19日，密西西比州中部发生枪击事件，3人死亡、8人受伤……据美国“枪支暴力档案”网站统计，截至10月30日，美国今年已有超过1.4万人在各类枪支暴力事件中死亡。美国有线电视新闻网报道，截至10月15日，美国今年已发生至少58起校园枪击事件，共造成28人死亡、至少72人受伤。校园枪击案发率在2021年、2022年和2023年接连创下自2008年以来的新高。

不只是枪击。美国联邦调查局公布的数据显示，2020年，美国的谋杀案件较前一年增长近30%，创下了有记录以来的单年最大增幅。到2022年，谋杀案件数量仍居高不下。此外，财产犯罪猖獗，在2022年每10万人中发生近2000起。另据美国无党派独立机构刑事司法委员会今年7月发布的报告显示，在23个样本城市中，2024年上半年入店行窃案件较前一年同期增加了24%。

值得注意的是，美国官方犯罪数据的统计并不全面。皮尤研究中心今年4月发布的一份报告显示，联邦调查局通常只公布部分暴力和财产犯罪的数据，未涵盖毒品犯罪等其他类型犯罪。此外，并非所有执法机构每年都上报犯罪数据，如2022年只有83%的执法机构上报犯罪数据。另据美国司法统计局数据，2022年只有41.5%的暴力犯罪和31.8%的家庭财产犯罪被报告给政府部门，背后原因包括受害者对报复的恐惧，或认为警方“无能为力”等。

随着大选选战白热化，美国出现了更令人担忧的现象，政治暴力事件频繁发生。过去三个多月，共和党总统候选人、前总统特朗普经历多次未遂刺杀，民主党总统候选人、副总统哈里斯竞选团队在亚利桑那州的一处办公室遭枪击破坏，华盛顿州、俄勒冈州波特兰市等地投票箱遭纵火……美国公共事务研究中心10月28日发布的民调结果显示，41%的美国登记选民“极其或非常”担忧大选后出现尝试以暴力方式推翻选举结果的事件。

“两种美国”的嘴仗

各类犯罪、暴力事件猖獗，民众安全感降低，使得治安问题成为今年选民们的一个重要关切。美国皮尤研究中心2024年2月发布的一份调查报告显示，68%的共和党受访者及倾向共和党的独立人士认为降低犯罪率应该是总统和国会的优先事项之一，民主党人及其支持者中持此观点的比例为47%。

针对犯罪问题，美国民主、共和两党从各自竞选利益出发大打“口水仗”，双方都试图向选民展示严厉打击犯罪、改善社会治安的形象。

民主党一边，美国总统拜登称，美国犯罪率“近两年总体在下降”，美国社会正在变得更加安全，这归功于他的政府。与此同时，哈里斯强调她曾担任加州地方检察官和州检察长的经历，称她在打击暴力犯罪方面有经验。英国《经济学人》周刊说，哈里斯正在利用她在旧金山担任检察官的履历来提升她在严厉打击犯罪方面的声誉。

对于民主党方面在社会治安问题上的自我标榜，共和党坚决不买账。特朗普多次声称，2020年以来美国暴力犯罪“飙升”，美国城市正在衰败，并将自己塑造为实现“法律与秩序”的候选人。在今年8月密歇根州的一场竞选活动上，特朗普甚至喊出一个新的口号——“让美国再次安全”。他说：“你连过马路去买面包都不安全。你会被枪击、被抢劫、被强奸……是时候做出改变了。”

在9月特朗普和哈里斯的电视辩论中，犯罪问题被多次提及，“骗子”“罪犯”等关键词充斥在两人的相互攻击中。《纽约时报》文章说，哈里斯和特朗普在辩论中展现了“两种美国”。“在过去的20年里，大多数美国人认为美国走在错误的轨道上。”

美国《政治报》网站文章指出，无论保守派还是激进派，都承认这个国家司法体系的上上下下正无可救药地受到偏见和党派议程的损害，“将美国政治和法律带入未知领域”。

“不可能完成的任务”

“为什么美国犯罪事件如此猖獗？”有网友在一家美国在线问答网站上提问。

一位标注自己拥有25年法律从业经验的美国网友答道：“原因包括枪支泛滥、贫富差距巨大、贫困人群被‘当做垃圾一样对待’、民众不信任警察、教育缺失等。”该回答获得了超过3900次点赞。

利益集团掣肘是美国犯罪猖獗的根源之一，这在枪支暴力问题上表现得尤为突出。尽管每次大规模枪击案都会引发公众对于枪患的控诉，但热度维持不了几天就会被舆论淡忘，直到下一次悲剧发生，陷入枪击-枪支销售激增-再枪击的“怪圈”。美国约翰斯·霍普金斯大学枪支暴力解决方案中心联合主任乔希·霍维茨说，暴力事件的增加，特别是在公共场所枪击事件的增加，加剧了人们的恐惧心理，导致更多的人决定购枪。

目前，美国民间枪支保有量超过4亿支，大于其人口总数。这其中有一部分历史原因——枪支是美国白人在殖民扩张时期必不可少的“工具”，由此，美国于1791年通过宪法第二修正案，支持公民持枪权，但这也成为利益集团用来政治游说的“工具”。美国的枪支制造、买卖和使用逐渐形成一个巨大的产业链，产生了诸如全国步枪协会这样庞大的利益集团，从总统到国会议员，许多人都是全国步枪协会会员。有统计显示，在第117届国会中，曾获全国步枪协会资助的议员多达262位，而累计获得资助超过100万美元的有19位，这就是为何政客们年年嘴上喊“控枪”，实质性立法改革却是“雷声大、雨点小”，枪支管控始终难见实效。

美国犯罪猖獗还是美国社会长期存在的系统性种族主义以及贫富差距扩大结出的“恶果”。美国布鲁金斯学会一项研究显示，暴力犯罪和警察枪击事件的主要原因与社会经济劣势相关，如收入不平等、缺乏优质教育等。而美国数百年来的系统性种族主义导致非洲裔等少数族裔人口高度集中在高贫困、资源匮乏的地区，使其无法获得足够的优质教育、医疗保健和经济机会。

此外，美国多个地区在立法层面放松对毒品的管制，也是美国社会治安恶化的原因之一。美国国家药物滥用统计中心2020年的数据显示，当年约有116万人因毒品相关犯罪被捕。在美国，联邦法律规定大麻是非法的，但华盛顿特区以及20多个州已经将大麻的娱乐性使用合法化，预计未来几年会有更多州效仿。立法管制的放松势必导致毒品更加泛滥，加剧美国成年人和青少年走上暴力犯罪道路的风险。

在美国，政治体制相互掣肘、利益集团游说大行其道、种族歧视根深蒂固，种种因素都让治理暴力犯罪成为“不可能完成的任务”，而美国政客们却仍在夸夸其谈、旷日持久的辩论中无所作为。生活在美国中西部艾奥瓦州的农场主比尔·佩雷特在接受记者采访时感慨，在如今的美国，警察控制不了帮派暴力和毒品交易，法院处理不完发出的大量传票，在商场偷盗可以不被逮捕，“我们的社会结构崩溃了，政府辜负了他们的公民”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)