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共话中国经济新机遇｜高通中国区董事长：期待进一步拓展在华产业合作“朋友圈”

2024年11月01日15:28 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月31日电（记者谭晶晶）美国高通公司中国区董事长孟樸日前在接受新华社记者采访时表示，进博会是展示新技术、新合作、新体验的重要平台，也是高通与中国各行业及地方加强沟通的良好平台，期待在新一届进博会上展示与中国伙伴的创新合作成果，进一步拓展在华产业合作“朋友圈”。

　　作为第一批参与进博会的美国企业之一，高通是进博会“全勤生”，今年将第七次参展、参会。孟樸表示，对高通而言，中国不仅是潜力巨大的市场，更是与生态伙伴建立强有力合作、在全球市场共赢的机遇之地。

　　中国一直是高通公司全球最重要市场之一。孟樸认为，中国致力于推进高水平开放，为科技企业创新合作提供了机遇。高通将继续坚持技术创新、生态建设，与中国产业链紧密合作，共同开拓全球市场。

　　孟樸说，随着5G、人工智能技术不断发展，高通在中国的“朋友圈”越来越大，从智能手机市场扩展到汽车、物联网、扩展现实等众多领域，未来希望继续加强与中国企业和产业链的合作，通过技术创新与中国伙伴在全球市场合作共赢。

　　孟樸还说，近年来，中国一直致力于改善营商环境。作为一家技术创新公司，高通切身感受到中国过去20年来知识产权保护的环境越来越好，看好中国经济长期向好的发展趋势。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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