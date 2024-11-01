人民网里约热内卢10月30日电 （记者陈一鸣）当地时间10月30日，中国海油参与建设并拥有权益的全球巨型盐下超深水油田里贝拉区块梅罗三期项目顺利投产。

2013年，中国海油与巴西其他伙伴联合，中标了全球第三大盐下超深水油田里贝拉区块。里贝拉区块位于巴西东南海域桑托斯盆地，分为西北区、中区、东南区，距里约热内卢约180公里，其中西北区被命名为梅罗油田，共分4期开发，本次投产的梅罗三期项目水深在1800到2100米之间。

据中国海油巴西公司总经理黄业华介绍，梅罗油田一至四期项目均采用“水下生产系统+浮式生产储卸油装置（FPSO）”的全海式开发模式，总投资超百亿美元。一期项目自2022年5月投产以来，一直保持着良好生产状态，原油日产已突破18万桶/天的高峰产量，是巴西目前生产时率最高的海上油田。二期项目于去年12月31日投产，今年8月顺利达到18万桶/天的高峰产量。

中国海油董事长汪东进表示，中国海油在巴西深水油气合作开发一直保持良好态势，有力促进了海洋能源新质生产力的培育，为公司海外业务高质量发展注入了信心。今年是中巴建交五十周年，中国海油将在新的起点上继续深化两国之间的能源合作，持续加大在巴西超深水油气勘探开发领域的投入，努力寻找增储上产更强劲的潜力点，进一步巩固企业国际化长远发展的坚实基础。

据介绍，盐下超深水油田是全球石油行业的新兴领域和未来发展的重要方向，其石油储量占全球的三分之一，具有超深水、深储层、难开发和高产量等特点。里贝拉区块在项目实施过程中首创作业者与伙伴联合管理的组织形式和决策机制。梅罗油田一至四期项目的浮式储卸油装置（FPSO）均在中国国内建造，中国海油积极高效地协调精锐力量深度参与国内建造项目管理，为项目进度与质量控制提供了重要保障。

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