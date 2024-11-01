新华社卢萨卡11月1日电（记者彭立军）当地时间10月31日晚，中国-赞比亚建交60周年文艺汇演在赞比亚首都卢萨卡举办，浙江婺剧艺术研究院带来的精彩戏曲演出惊艳了现场观众。

婺剧演员们在文艺汇演上表演了全剧《三打白骨精》、折子戏《三岔口》、唢呐独奏《打枣》、民间艺术《九节龙》《天女散花》、徽胡独奏《徽调》、互动节目《说唱脸谱》等，赢得台下观众掌声连连，喝彩不绝。人们纷纷拿出手机记录下精彩瞬间。

赞比亚地方政府与乡村发展部长加里·恩肯博等政要到场观看演出。恩肯博表示，赞方高度重视赞中两国在经济、社会、文化等领域合作及其带来的积极成果。他期待双方继续巩固和发展传统友好关系，努力落实两国元首达成的重要共识。

在中资企业工作的当地人莱昂纳德·米洛莫观看演出后对新华社记者说，他从未看过如此精彩的戏曲表演，希望赞中两国继续加深交流合作，也希望将来可以去中国领略更多传统文化。

本次演出由中国驻赞比亚大使馆主办，赞比亚华侨华人总会承办。当晚，赞比亚侨界代表、赞比亚大学孔子学院老师等也同场献技。中国驻赞比亚大使韩镜、赞比亚各界人士、中资企业代表等300余人观看了演出。

婺剧俗称“金华戏”，是浙江省地方戏曲剧种之一。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。据了解，浙江婺剧艺术研究院演出团队还将赴坦桑尼亚演出。

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