人民网三门峡11月1日电（谢莹）“进村不见人、见树不见村、闻声不见人、入户不见门、车从房上过、人在土炕睡”，还原了河南省三门峡市陕州区地坑院的真实样子。从空中俯瞰，陕州地坑院犹如雕刻在黄土高坡地上的一个个“回”字。

10月31日，“行走河南·读懂中国河”媒体团一行走进陕州地坑院民俗文化园，一探地坑院的前世今生。陕州地坑院民俗文化园由21座地坑院相互打通的地坑院组成，内设不同主题，全方位向世人展示地坑院的历史演变及陕州地区人们的生活风貌与民俗技艺。

地坑院是全国乃至世界唯一的地下古民居建筑，是我国特有的四大古民居建筑之一。据资料考证，四千多年前陕塬先民们已经掘地为穴而居，《诗经》称为“陶复陶穴”，庙底沟文化时期地坑院就已初具雏形，距今有六千多年的历史。陕州地坑院因此被誉为“地平线下古村落，人类穴居活化石”。

地坑院冬季窑内温度保持在摄氏10度以上，夏天则在摄氏20度左右，故此得名“天然空调，恒温住宅”。此外，地坑院还兼具坚固耐用、冬暖夏凉、挡风隔音、防震抗震等特点。现今，地坑院现存12000余座，此类村庄有200多个，保存最完整最久的地坑院距今已有300多年。2011年，地坑院营造技艺被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

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