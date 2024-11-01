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首届世界古典学大会将在京举行

2024年11月01日10:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月31日电（记者张研）记者31日从首届世界古典学大会秘书处获悉，由中国社会科学院、中国教育部、中国文化和旅游部、希腊文化部、希腊雅典科学院共同主办的首届世界古典学大会将于11月6日至8日在北京举行。

　　本届大会主题为“古典文明与现代世界”，旨在从古典文明的研究视域出发，回溯人类思想之源、总结人类历史智慧、发掘人类文明传统，为加强文明交流互鉴夯实学理根基，为解决现代世界问题提供智慧启示，为促进人类发展进步注入思想动能，践行全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。大会将广泛邀请世界各国及相关国际组织代表、国内外知名专家学者、文化名家、媒体人士、智库专家、青年代表等，围绕古典文明相关议题深入研讨对话，提供交流思想、凝聚共识的重要平台。

　　大会主论坛将邀请国内外古典学知名专家学者作专题学术演讲，两场“高端对话”分别以“古典学与中国古典传统”和“古典学的现代意义”为主题。平行分论坛分别围绕“古典文明的义理与精神”“古典语文与古典学传统”“古典学与文明互鉴”“古典学与经史传统”“儒家思想与古希腊哲学的伦理对话”“古典学与人类未来”等议题进行研讨交流。

　　除主议程外，本届大会还将组织一系列内容丰富的配套活动：推出考古与中华文明溯源展、古典学研究成果展等专题展览，举办专场文化演出，在山东、河南、四川组织“世界古典学大会·走读中国”活动，在有关高校举办“古典高校行”等活动。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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