人民网旧金山10月28日电（记者邓圩）中国南方航空公司日前在旧金山国际机场Louis A.Turpen 航空博物馆举行旧金山航线与广州旅游推介会，向北美地区推广南航航线产品、广州旅游以及中国144小时过境免签政策等，同时庆祝南方航空开通旧金山航线的第十年。当天，来自旧金山当地的嘉宾，包括中国驻旧金山总领事张建敏，旧金山国际机场总监Ivar Satero（伊瓦尔·萨特罗）、旧金山渔人码头营销副总裁Julia ·Van·Eerden(茱莉亚·范·伊尔登)等出席了活动。

中国驻旧金山总领事张建敏致辞。李鑫江摄

中国驻旧金山总领事张建敏在致辞中对中美两国航空公司和机场在中美人文往来和交流中作出的贡献表示赞赏和感谢。他表示，旧金山一直是一个非常重要的地方。南方航空自开通北美航线起，旧金山就作为最重要的航点被考虑在内。现在，旧金山的作用更加重要。去年，中美两国领导人在旧金山达成了重要共识，描绘了旧金山愿景。“我们现在正在努力将这一愿景变为现实。包括南航在内的中美航空公司，以及所有的航空公司，都将在这一过程中发挥至关重要的作用。” 张建敏还对旧金山机场正在进行的中国瓷器展表示赞赏，他表示，这正是我们所努力追求的目标——推动对亚洲文化和文明的欣赏，无论文化有多大差异。结束演讲前，他引用美国著名作家马克·吐温的话，获得参会者的共鸣和热烈掌声：“旅行是消除偏见、狭隘和狭隘思想的良药。”

与会嘉宾，旧金山渔人码头副总裁朱莉亚·艾登（Julia Van Eerden）表示，中国南方航空旧金山航线开通十周年是一个重大里程碑，代表了亚洲最大的航空公司与整个旧金山社区之间十年来合作共赢的成功。她透露，作为旧金山的旅游门户，渔人码头见证着来自世界各地旅客带来的活力，她将在11月参加加州代表团中国之行，继续共同促进加州与中国的文化和经济合作与理解。

旧金山渔人码头副总裁朱莉亚·艾登（Julia Van Eerden）致辞。主办方供图

据悉，截至2024年10月，南方航空每周有4趟直飞航班往返中美。南方航空旧金山负责人王嘉玮介绍，南方航空是一家总部位于广州的国际航空公司，自2014年就把旧金山和广州这两个中美两国重要城市联结到一起，这种联结给这两个中美两国的重要城市带来了人民之间、文化之间的交流和机会。“这种联结已经超越了航空领域，而是标志着对广州和旧金山这两座城市的一种深度链接和合作交流。”王嘉玮满怀热情地向所有嘉宾介绍了广州这座中国文化古城的多彩风景，活力经济，以及遐迩闻名的广州美食，热情邀请北美宾客到广州做客。

与会者在活动现场交流。李鑫江摄

当天的活动邀请了北美知名旅游博主，通过视频与介绍，给现场嘉宾带来他们乘坐南方航空抵达广州的精彩之旅。电影导演詹姆斯·梅勒（James Mellor）向大家分享了他飞往广州的经历。 活动现场播放“免签，自由飞行”向与会嘉宾详细介绍144小时过境免签政策，引起与会者的浓厚兴趣。根据144小时过境免签政策，来自54个国家和地区的公民持有本人有效国际旅行证件，不需要申请中国签证，可途径广州白云国际机场等口岸入境，在广东省内停留144小时。与会嘉宾纷纷感谢南航不仅仅带来了旧金山与中国广州的密切联系，更引发了大家广州旅游文化的热情向往。

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