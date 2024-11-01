新华社罗马10月31日电（记者任耀庭）联合国粮农组织和世界粮食计划署10月31日联合发布新一期《饥饿热点地区严重粮食不安全预警报告》说，未来半年，全球多地的严重粮食不安全状况可能持续恶化。

报告说，目前全球有22个国家和地区被列为饥饿热点地区，在未来半年内，由于地区冲突、经济危机和气候冲击等多重因素，这些地区的严重粮食不安全状况预计将进一步恶化。

报告特别指出，巴勒斯坦、苏丹、南苏丹、海地和马里正面临灾难性的粮食不安全状况。如果不立即采取人道主义行动，共同消除严重的准入限制并解决持续的冲突，上述5个地区将面临更为严峻的饥荒威胁。

另外，即将到来的拉尼娜现象或将对多个饥饿热点地区的农业生产构成威胁。报告警告说，拉尼娜现象加剧了尼日利亚、南苏丹等国的洪水风险，还可能使埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里等地遭遇更为干旱的天气，从而进一步削弱当地本就脆弱的粮食系统。

联合国粮农组织总干事屈冬玉呼吁在冲突地区恢复和平。他表示，和平是粮食安全的先决条件。为拯救生命、防止严重的饥饿及营养不良的蔓延，人道主义停火迫在眉睫。

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