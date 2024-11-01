新华社乌兰巴托10月31日电（记者阿斯钢 苏力雅）由中国驻蒙古国大使馆主办，中国中铁四局集团有限公司、蒙古国残疾儿童康复发展中心协办的“同在蓝天下，共筑人间爱”慈善捐赠暨中国援建蒙古国残疾儿童康复发展中心投入使用五周年纪念活动10月31日在蒙古国首都乌兰巴托举行。

中国驻蒙古国大使沈敏娟，蒙古国家庭、劳动和社会保障部长恩赫阿木古楞，国际组织驻蒙古国代表以及中铁四局蒙古国公司总经理安晔、蒙古国残疾儿童康复发展中心负责人等出席当天的活动。

沈敏娟表示，中国援建蒙古国残疾儿童康复发展中心是在两国高层战略引领下，双方在“一带一路”倡议“共商共建共享”原则基础上实施的重要民生工程。中国企业克服气候条件、工期紧张等多重困难，建成目前在蒙古国面积最大、医疗条件最现代化、功能最齐全的残疾儿童康复治疗场所。中国政府高度重视本国儿童事业发展，也积极推动包括蒙古国在内的全球儿童健康茁壮成长。

活动仪式上，沈敏娟同蒙古国残疾儿童康复发展中心负责人签署捐助残疾儿童医疗器械、3D打印机等物资，并为该中心受表彰的护理人员颁奖。

恩赫阿木古楞表示，这一项目填补了蒙古国在残疾儿童康复领域的空白，为残疾儿童及其家庭提供了现代化康复服务。

蒙古国残疾儿童康复发展中心项目由中铁四局承建，于2019年5月正式投入使用。据介绍，该中心建成投入使用5年来，累计接诊患儿4.2万余人，为帮助残疾儿童康复理疗、身心恢复发挥重要作用，也为提升蒙古国医疗事业水平提供了重要支持。

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