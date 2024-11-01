新华社埃及亚历山大10月31日电（记者董修竹）2024年世界城市日全球主场活动暨第二届全球可持续发展城市奖（上海奖）颁奖活动10月31日在埃及第二大城市亚历山大举办。

10月31日，在埃及亚历山大，联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在活动上致辞。新华社记者 王东震 摄

联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫、埃及总理马德布利、中国住房和城乡建设部部长倪虹等嘉宾出席活动并致辞。

10月31日是世界城市日，这是联合国首个以城市为主题的国际日，也是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。今年世界城市日的主题为“青年引领城市气候和地方行动”。

10月31日，在埃及亚历山大，埃及总理马德布利在活动上致辞。新华社记者 王东震 摄

倪虹在致辞中说，世界城市日自设立以来，始终聚焦推动全球城市可持续发展目标，致力于共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，已经成为各国城市共享经验、共谋发展、共创未来的重要平台，极大地促进了各国为建设更加美好的城市携手奋进。世界城市日的第一个十年是硕果累累的十年。我们相信，在第二个十年，世界城市日将在促进全球城市持续繁荣发展方面发挥更大作用。

罗斯巴赫在致辞中说，中国在联合国推动设立世界城市日，为世界上所有致力于实现向可持续发展转型的城市搭建了一个重要平台。

10月31日，在埃及亚历山大，获得第二届全球可持续发展城市奖（上海奖）的城市代表合影。新华社记者 王东震 摄

马德布利在致辞中说，埃及致力于在发展经济的同时，推动各部门可持续发展，未来将继续与联合国人居署等机构合作，着重发挥青年引领作用，努力提出切实的解决方案应对气候变化等问题。

获得第二届全球可持续发展城市奖（上海奖）的5个城市包括摩洛哥阿加迪尔、印度特里凡得琅、卡塔尔多哈、墨西哥伊斯塔帕拉帕、澳大利亚墨尔本。埃及亚历山大获特别贡献奖。

在中国倡议下，第68届联合国大会2013年12月通过决议，决定自2014年起将每年的10月31日设为世界城市日。

(责编：崔译戈、徐祥丽)