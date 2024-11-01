新华社利雅得10月31日电 综述｜中沙企业界人士看好两国投资合作前景

新华社记者程帅朋 郭雅格 王海洲

10月29日至31日，第八届“未来投资倡议”大会在沙特阿拉伯首都利雅得举行。中国和沙特企业界人士接受新华社记者采访时表示，两国在能源、基建、数字经济等领域优势互补，投资合作前景广阔。

10月31日，在沙特阿拉伯首都利雅得，人们参加第八届沙特“未来投资倡议”大会。新华社记者 隋先凯 摄

近年来，中沙投资领域合作不断增长，沙特公共投资基金、沙特阿美石油公司、沙特基础工业公司以及不少沙特私营企业都在中国投资。同时，越来越多中国企业在沙特开展业务。

本届“未来投资倡议”大会期间，沙特国际电力和水务公司下属企业和中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局签署协议，将在上海建立全球创新中心。沙特国际电力和水务公司执行副总裁兼中国区总经理吕云鹤表示，公司专注于可再生能源、绿色氢能和海水淡化等领域，而中国在这些领域的供应链企业拥有先进的技术和具有竞争力的解决方案，双方优势互补，合作双赢。

他说，沙特正在进行工业化和现代化建设，中国拥有完整的工业供应链体系，“不仅是我们所在的行业，在电动汽车、采矿等领域，两国企业间的合作日益增多”。

10月31日，在沙特阿拉伯首都利雅得，人们参加第八届沙特“未来投资倡议”大会。新华社记者 隋先凯 摄

中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远说，沙特近年来努力吸引外资，通过推出新的投资法、设立一系列经济特区、改革政策和监管框架等措施，持续改善营商环境。随着沙特“2030愿景”的推进，沙特在全球市场中扮演越来越重要的角色。

他表示，未来中沙投资合作前景广阔、潜力巨大，双方在基建、交通、物流、新能源、数字经济、先进制造业等众多领域都有很大合作空间。

沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长、沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，中国在基建、能源资源、绿色发展、数字经济等领域具有优势，中东国家和企业在与中国的合作中分享发展红利。同时，在传统的油气贸易往来外，阿拉伯国家的特色农产品正通过电商平台进入中国市场。

他说，阿吉兰兄弟集团希望进一步抓住中国式现代化带来的发展机遇，密切与中国方面的投资往来。

中铁十八局集团国际公司执行总经理兼沙特公司总经理陈德斌认为，沙特将举办2027年亚洲杯足球赛等一系列大型体育赛事，其基础设施建设和旅游业发展将迎来前所未有的契机，中沙企业在这些领域有很大合作空间。

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