新华社达卡10月31日电（记者孙楠）10月31日是世界城市日。孟加拉国中国研究中心孟方主任沙姆萨德·穆尔图扎日前在接受新华社记者采访时说，在应对交通拥堵、空气污染、垃圾处理不善等方面，中国的城市化经验值得借鉴。

沙姆萨德曾多次到访中国。谈到中国城市印象时，他说，北京是文化底蕴深厚的古都，保留了许多历史古迹；上海给他的印象是未来感十足的现代都市；昆明的生活感觉比较悠闲，气候也与孟加拉国相似……中国多样化的城市发展模式展示了传统与现代的平衡。

他说，近年来，孟加拉国城市人口快速增加，首都达卡等城市正在朝国际化都市方向发展，建设了很多重要的基础设施。与此同时，城市化也带来一些挑战，如交通拥堵、空气污染、垃圾处理不善等。孟加拉国在不少方面都可以借鉴中国的经验。

他说，中国城市的能源管理方式也值得学习，尤其是利用可再生能源建设城市基础设施。上海等城市有效地将能源管理整合到公共交通和建筑设计中，减少了碳排放。在城市照明节能方面，达卡等城市也可以效仿。

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