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高端访谈丨心怀温暖记忆，携手面向未来——专访芬兰总统斯图布

2024年11月01日09:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月31日电　题：心怀温暖记忆，携手面向未来——专访芬兰总统斯图布

　　新华社记者马卓言、邹多为

　　应国家主席习近平邀请，芬兰总统亚历山大·斯图布10月28日至31日对中国进行国事访问。29日上午，斯图布在北京接受新华社记者专访时表示，对中国的多次访问给他留下了美好记忆，中国的发展成就令人印象深刻。芬方愿同中方携手合作，不断丰富面向未来的新型合作伙伴关系内涵。

2024年10月29日，芬兰总统斯图布在北京接受新华社记者专访。新华社记者 张玉薇 摄

2024年10月29日，芬兰总统斯图布在北京接受新华社记者专访。新华社记者 张玉薇 摄

　　斯图布愉快地回忆起15年前，自己作为芬兰外长对中国进行首次正式访问时，时任中国国家副主席习近平在北京人民大会堂亲切会见了他。“那次会见是我关于中国最温暖的记忆。”斯图布说，“原本半个小时的礼节性会见，习主席和我围绕世界政治展开了长时间深入的交流，等会见结束才发现已经过去了整整一个半小时。”

　　“第二年我们又在赫尔辛基会面，再次就国际政治交换了意见。”斯图布深有感触地说，“彼时的中国还只是一个新兴大国，如今已经成长为世界主要大国。”

　　芬兰是最早一批同新中国建交的西方国家之一。2017年，习近平主席对芬兰进行国事访问，两国决定建立面向未来的新型合作伙伴关系。斯图布表示，芬中独一无二的关系定位具有丰富内涵。芬兰在华发展的企业很多都与绿色转型、生物技术等有关，是“面向未来”的生动体现。

　　“当今世界变乱交织，应对全人类共同的难题不能仅靠个别国家的力量。新的国际秩序需要国际社会合作协商，践行真正的多边主义。”斯图布说，“芬中面向未来的新型合作伙伴关系正是其中重要的组成部分。”

2024年10月29日，芬兰总统斯图布在北京接受新华社记者专访。新华社记者 张玉薇 摄

2024年10月29日，芬兰总统斯图布在北京接受新华社记者专访。新华社记者 张玉薇 摄

　　15年间，斯图布以不同身份多次访华，中国经济社会发展取得的丰硕成果令他印象深刻，也让他对中国在国际事务中发挥的作用有了更多期待。

　　“这次我还将访问上海。当我的同事们问我想搭乘什么交通工具时，我毫不犹豫——高铁！”斯图布说。

　　在斯图布看来，中国是发展清洁高效交通方式的先行者和引领者。无论是碳捕捉技术、高速铁路，还是新能源汽车，都是为了让人类的生活变得更加可持续。解决气候变化危机不仅需要有力监管和充足资金，更需要创新和技术，用低排放的方式创造出更多能源。

　　“在探索解决全世界共同难题、努力找到和平发展方案的进程中，中国将发挥巨大作用。”斯图布说，“相信中国将继续成为全球经济增长的重要驱动力。”

　　芬兰是第一个同中国签订政府间贸易协定的西方国家。斯图布说，得益于全球化和自由贸易，中国在制造、创新和技术等领域取得了举世瞩目的发展成就。中欧彼此是相互依存的重要贸易伙伴，在绿色转型和清洁能源等重要领域，双方依然有很大合作潜力。“希望世界各主要经济体之间不再发生贸易战。”

　　谈到两国关系的未来，斯图布说：“明年芬中两国将迎来建交75周年。在这个重要的节点，我们要回顾总结两国关系发展的成功经验，思考丰富芬中关系的内涵，在经贸、人文等领域开拓更广阔的合作空间。”

　　作为资深的体育迷，斯图布深知体育交流的独特魅力。“2022年北京冬奥会我们取得了很棒的成绩，伊沃·尼斯卡宁赢得了一枚宝贵的越野滑雪项目金牌。”斯图布说，“无论是在体育还是学术方面，人文交流无疑将增进两国人民间的相互了解。未来芬中学生间的交流更是关键，年轻人们一起学习、一起生活，自然能把距离拉得更近。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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