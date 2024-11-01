新华社上海10月31日电 题：共塑全球城市可持续发展未来

新华社记者郑钧天 于帅帅

10月31日是世界城市日。当日，在埃及亚历山大港举行的2024年世界城市日全球主场活动上，摩洛哥阿加迪尔、印度特里凡得琅、卡塔尔多哈、墨西哥伊斯塔帕拉帕和澳大利亚墨尔本五个城市获得全球可持续发展城市奖（上海奖），以表彰它们在城市发展方面取得的突出成就。

作为商业、文化、科技、生产力、社会发展的枢纽，城市代表了人类的进步和文明。当前，全球50%以上的人口已经居住在城市。据联合国人居署预测，到2030年，近60%的世界人口、约50亿人将聚居在城镇地区。全球范围内的快速城市化给人类带来了空前丰富的物质和精神财富，但同时也导致了一系列新的发展问题和挑战：全球城市面积仅占地球陆地面积的3%，却消耗了60%-80%的能源，产生了75%的碳排放；快速的城市化还导致了人口膨胀、交通拥挤、住房紧张、环境污染、资源紧缺、贫富差距、文化冲突等问题。城市可持续发展成为21世纪人类面临的紧迫挑战之一。

10月31日是世界城市日，以“共建人民城市，共享美好生活”为主题的2024年世界城市日中国主场活动上海主场暨2024城市可持续发展全球大会，在上海世博展览馆举行。上海主场活动包括开幕式、系列论坛、展览展示及主题考察等。新华社记者 方喆 摄

世界城市日是首个由中国倡议设立、经联合国大会决议通过的国际日，为探讨合作应对各类城市问题、推动落实联合国2030年可持续发展议程提供了重要平台。世界城市日发轫于2010年上海世博会，是“城市，让生活更美好”理念的重要精神传承，为各国促进共同发展和保障人类未来提供了广阔交流空间。随着这一理念深入人心，发展不能以牺牲民众利益和自然环境为代价正成为全球共识。

世界城市日为推动全球城市可持续发展提供了宝贵的公共产品。世界城市日的重要知识产品《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》以“和谐城市”为主线，通过在全球遴选城市发展的优秀解决方案，为全球城市打造可持续发展样板。在每年修编《上海手册》的基础上，联合国人居署和上海市人民政府通力合作、持续创新，创设国际性奖项——全球可持续发展城市奖（上海奖），通过表彰在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市，推动落实联合国2030年可持续发展议程，促进新城市议程在全球的本地化。联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫认为，通过上海奖的颁发，能够让更多的城市关注到可持续发展的重要性，共塑全球可持续发展未来。

10月31日，参观者在一个新型混凝土技术展示台前交流讨论。当日是世界城市日，以“共建人民城市，共享美好生活”为主题的2024年世界城市日中国主场活动上海主场暨2024城市可持续发展全球大会，在上海世博展览馆举行。上海主场活动包括开幕式、系列论坛、展览展示及主题考察等。新华社记者 方喆 摄

与此同时，随着中国、印度等国快速迈入城市化时代，广大发展中国家的城市化已经成为全球城市化发展进程的重要环节。借助世界城市日的交流与合作平台，缺乏城市化经验的发展中国家可以与发达国家深入探讨城市快速发展过程中的主要挑战，学习先进经验，而发达国家也可以此为契机与发展中国家共同实践解决方案，以促进全球城市乃至全人类的可持续发展。

从推动“以人为本”的城市化理念深入人心，到展现全球城市化优秀案例，从发布城市可持续发展指南，到促进各国就城市化经验教训进行深入探讨，世界城市日为促进全球城市可持续发展提供了重要参考，为推动建设包容、安全、有韧性、可持续的世界贡献了力量。

当前，世界经济艰难复苏，各国间相互依存日益加深，资本和人才等市场要素正突破原有的地区性约束，以城市为节点在全球范围内流动。与此同时，国际社会还面临金融危机、气候变化和文化冲突等挑战。在这样的大背景下，没有一个城市可以独善其身，唯有以开放合作的精神共同应对当前城市化面临的挑战，充分分享各自城市化的经验教训，让优秀的可持续发展方案走向世界，全球城市可持续发展的未来才能一步步实现。

(责编：崔译戈、徐祥丽)