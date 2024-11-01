新华社东京10月31日电 通讯｜日本青年眼中的中国机遇——记留学中国与就业展在东京举行

新华社记者胡晓格

“我在中国留学时感到中国市场蕴藏着广阔的发展机遇。看到日本企业在中国发展得很不错，就有了去与中国贸易往来密切的日企工作的想法。”在近日举行的日本第九届HSK留学中国与就业展上，早稻田大学毕业生宇都宫绫太对记者说。

本届展会由日本青少年育成协会和汉考国际教育科技（北京）有限公司主办，近60家中国高等院校和中日方企业参展。

展会现场人头攒动，热闹非凡。记者遇到座安一家三姐妹，三姐妹是中日混血儿，父亲是中国人。她们一场接一场地听中文讲座，咨询有关政策。为了能了解更多求学和求职信息，她们随身带着饭团节约用餐时间。

刚刚大学毕业的大姐座安黎香已收到天马微电子日本分公司的录取通知。谈及选择这家公司的原因，她说：“很多车载显示屏都是中国生产的，市场占有率在日本处于领先水平，发展前景很好。这份工作能充分发挥我会中文的语言优势。”

正在读大学的二姐座安星蓝去年在上海交通大学留学一年。她对化妆颇有研究，期待将来能去一家和中国有贸易往来的化妆品公司工作。老三座安瑛莲是大二学生，她重点关注比亚迪展台，想了解企业的用人需求。她说：“我家买了一辆比亚迪新能源汽车，不仅外形炫酷，而且舒适、空间大。”

在日本一家证券公司供职的城内美智子也来展会咨询。她说自己曾在中国留学，有语言优势，而且中国企业的工作节奏和成长速度很有吸引力，“我看好中国未来的发展前景”。

一家日本影视制作公司的展台前，《追风者》《梦中的那片海》《庆余年》等中国电视剧剧照格外引人注目。咨询者在这里排起了长队。

公司影像制作部部长高景伊说，展台的人气反映出中国电视剧的受欢迎程度。近年来，中国电视剧在日本影视市场的知名度大幅提升，《庆余年》《陈情令》等作品深受日本观众喜爱。

正在展会上咨询复旦大学留学政策的大四学生木下秀美是中国电视剧剧迷。她说：“我想将来留在中国从事影视剧发行工作，让更多的日本观众能够看到中国优质影视作品。”

展会临近闭幕，复旦大学展台前咨询留学政策的学生仍络绎不绝。复旦大学外国留学生工作处处长苏葵说，复旦大学目前已与东京大学、早稻田大学等40多所日本高校、科研机构建立合作。

苏葵说：“我们欢迎包括日本在内的各国学生，来感受一个真实、立体、全面的中国。”

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