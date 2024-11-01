人民网曼谷10月31日电 （记者张矜若）万象消息：10月29日，由中国教育部中外语言交流合作中心主办、老挝国立大学孔子学院承办的“以食为天·以天为食”中国饮食文化展在老挝国立大学孔子学院成功举办。老挝国立大学校长德萨努拉·森登德、中国驻老挝大使馆政治处主任杜长青、老挝教育体育部高教司主任普婉、公安部安全总局办公厅副主任占塔翁和来自老挝国家政治行政学院、国立大学、孔子课堂、老挝中国总商会、老挝广西商会、老中高速公路公司等的中外嘉宾和新闻媒体，以及老挝国立大学孔院师生、中文学习爱好者1000余人参加活动。

开幕式伊始，孔子学院中文师范专业学生表演老挝舞蹈《老挝欢迎您》、古筝独奏《十面埋伏》，精彩的文艺表演赢得了现场阵阵掌声。

德萨努拉·森登德校长在致辞中表示，此次中国饮食文化展搭建起了中老两国文化交流的新平台，通过美食这一独特的文化载体，可以增进中老两国青年学生和民众之间的相互了解，为老挝民众带来美食盛宴的同时，也将中华优秀传统文化传播到老挝，为中老文化教育交流做出了新的贡献。

杜长青主任在致辞中表示，中国的饮食文化源远流长，博大精深，中国美食不仅仅是味蕾上的享受，更蕴含着中华民族深厚的文化底蕴。国立大学孔子学院举办的中国饮食文化展，可以让更多的老挝民众全方位、多角度地感受中国饮食文化的多元与精彩，领略中国美食的独特魅力，体会中国人对生活的热爱和对美食的追求，增进中老两国人民对彼此文化的理解和交流。

罗明院长在致辞中表示，国立大学孔子学院成立14年以来，始终秉持从语言入手，用文化交融，促民心相通的宗旨，在加强中老语言文化教学合作的同时，积极开展丰富多彩的各类文化活动。在中国教育部中外语言合作交流中心的支持下，举办本次中国饮食文化展，旨在让更多的老挝青年学子更加全面地、近距离地了解感受中国和中国文化，体验舌尖上的中国文化，促进文化互鉴和民心相通。

本次“以食为天·以天为食”中国饮食文化展分为三大主题展区——“饭就是家”“饮食乃艺术”“医食同源”，中国饮食书籍展台以及饺子、螺蛳粉美食体验区。除此之外，参加活动的师生还可以获得精美文创纪念品。

活动开展前，孔子学院通过官方微信公众号、FACEBOOK、TIKTOK账号预热推送效果良好，浏览量高达3.8万余次。活动现场人头攒动，大家对中国饮食文化表现出了极大的热情。

“饭就是家”展区设置了视频播放区和图文展板。展板内容图文并茂，视频内容生动有趣，向大家介绍了中国饮食文化的特色。同时，通过美食拼图、看图片说菜名、猜各省代表菜系等小游戏，让活动参与者在趣味游戏中了解中国饮食文化 。

“饮食乃艺术”展区包括线下展览、视频播放、现场讲解等环节，来宾们还能通过“钓食材”“买菜”“做菜”等小游戏，体验中国传统饮食文化中的趣味与挑战，现场气氛十分热烈。

“医食同源”展区一共展出人参、茨实、枸杞等67味中药材，讲解员为大家详细讲解每味中药材的性味、功能和做法，参与者可以通过丰富的药材展示了解中国饮食与健康密切相关的原则。同时，茶艺展台还为大家准备了茉莉花、胖大海、菊花等各类茶饮，让大家在品茶的同时感受中国茶文化的独特魅力。

活动现场还设有中华美食书籍展台，一共展出三十余本中国饮食类绘本书籍，展现出中华饮食文化的审美特征和文化自信。

2024年是中国—东盟人文交流年。此次“以食为天·以天为食”中国饮食文化展不仅为老挝民众提供了一个亲身体验中国饮食文化多样性的平台，也进一步激发了老挝民众对中国语言文化，尤其是中华饮食文化了解的热情，对中老两国语言文化教育双向交流起到积极的推动作用，进一步促进中老民心相通和文化交流互鉴。

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